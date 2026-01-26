Wpakowali ludzi do samolotu transportowego. Niespodziewana przesiadka w Rosji

Rosyjskie linie lotnicze do lotów cywilnych zaczęły wykorzystywać samoloty transportowe - informuje ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji.

Pasażerowie lecieli obok swoich bagaży. Zaskakująca sytuacja w Rosji

Sytuacja miała miejsce w obwodzie irkuckim. Pasażerowie rejsowego lotu skarżyli się, że zamiast do pasażerskiego An-24 bez uprzedzenia przeniesiono ich do transportowego An-26. Podróżni, wśród których były też dzieci, lecieli obok ładunku, czyli swoich bagaży. W tego typu samolotach luki transportowe nie są ogrzewane, więc - jak wskazują zdjęcia - ludzi podróżowali w kurtkach i czapkach.

"To nie przypadek, a symptom kryzysu rosyjskiego lotnictwa. Sankcje odcięły Rosję od zachodnich części zamiennych, serwisu i komponentów" - czytamy w komunikacie.

ZOBACZ: Samolotowa afera. W roli głównej obywatel USA i Rosji

Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji zauważa, że produkcja w Rosji nie jest w stanie sprostać potrzebom. Nowe samoloty Il-114-300, które miały zastąpić przestarzałą flotę, nadal nie przeszły certyfikacji, a terminy są ciągle przesuwane. Według Centrum sama Federalna Agencja Transportu Lotniczego Rosji (Rosawiacja) przyznaje, że w ciągu najbliższych pięciu lat kraj może stracić 339 samolotów.

Rosji brakuje samolotów. Wykorzystują stare maszyny

"Pasażerowie w samolotach towarowych to wyraźna ilustracja degradacji infrastruktury cywilnej Rosji pod ciężarem wojny i izolacji" - dodano w komunikacie.

Media informowały wcześniej, że w Rosji podjęto decyzję, by do użycia wróciły maszyny, które miały zostać wycofane z użytku. Mowa o samolotach różnych typów: dziewięciu Tu-204/214, jednym An-148 i dwóch Il-96. Według szacunków ekspertów maszyny te mogą mieć nawet 30 lat.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni