Znany zakonnik porzuca kapłaństwo. "Dojrzewało to we mnie przez dłuższy czas"
"Pragnę poinformować, że podjąłem decyzję o opuszczeniu struktur Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego" - poinformował znany ewangelizator i twórca Szkół Nowej Ewangelizacji, Krzysztof Kralka. Jak wskazał, ta decyzja "dojrzewała w nim przez dłuższy czas". Oznajmił, że nie będzie już pełnił funkcji kapłańskich.
Decyzję o opuszczeniu zakonu pallotynów i rezygnacji z funkcji kapłańskich Krzysztof Kralka poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. W swoim komunikacie podkreślił, że okres urlopu, na którym przebywał przez dwa i pół roku, był dla niego czasem refleksji na temat swojego miejsca w Kościele i świecie.
Wskazał, że po okresie rozmyślań zadecydował o opuszczeniu struktur Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. " Jednocześnie chcę jasno zaznaczyć, że nie będę pełnił funkcji kapłańskich" - napisał.
ZOBACZ: "Z bólem śledzę rozwój wydarzeń". Papież apeluje ws. Ukrainy
"Jest to decyzja głęboko przemyślana i rozeznana. Dojrzewała we mnie przez dłuższy czas i jest podjęta w zgodzie z moim sumieniem oraz wewnętrznym poczuciem odpowiedzialności za własne życie i drogę, którą wybieram" - oznajmił Kralka.
Krzysztof Kralka rezygnuje z kapłaństwa. "Nie sposób opisać powodów"
Wymieniając powody swojej decyzji, Kralka wskazał, że "nie sposób w krótkiej formie opisać ich w pełni". Podkreślił, że na jego postawę miały wpływ "zarówno przyczyny teologiczne, jak i strukturalne", jednak nadal pozostaje chrześcijaninem i zamierza "być blisko osób znajdujących się na peryferiach Kościoła", w tym wspierać tych, którzy z różnych przyczyn czują się z niego wykluczeni.
ZOBACZ: Upolityczniony Kościół? Były jezuita wskazuje na rolę Jana Pawła II
"Coraz wyraźniej doświadczam, że nie jestem w stanie odnaleźć się w obecnych strukturach Kościoła ani dalej funkcjonować w taki sposób, jakiego wymagałaby ode mnie dalsza posługa. Nie potrafię również zgodzić się z niektórymi sposobami, w jakich kapłaństwo Kościoła wyraża dziś siebie i swoją posługę" - podsumował Kralka.
Krzysztof Kralka to znany ewangelizator i twórca Szkół Nowej Ewangelizacji. Będąc kapłanem, wielokrotnie brał udział w różnych inicjatywach kościelnych, w tym także ewangelizacyjnej barce w Krakowie, znanej również jako "Dobra Nowina". Organizatorami rejsów są redemptoryści oraz misjonarze.
Znany ewangelista zrezygnował z dalszej posługi. W komentarzach burza
Pod wpisem Kralki pojawiło się ponad 1400 komentarzy od wiernych. Część z nich skrytykowała go za jego decyzję, oceniając, że odsunął się od Boga w trakcie "zbyt długiego urlopu". Inni sugerowali, że decyzja o podjęciu posługi kapłańskiej powinna być nieodwracalna.
ZOBACZ: Kościół opublikował dane. Znaczny spadek liczby księży, tąpnięcie w liczbie bierzmowań
Znaleźli się także komentujący, którzy wsparli Kralkę w jego postanowieniu, dziękując mu za szczerość i opublikowanie obszernego oświadczenia w tej sprawie. Pod postem posypało się wiele gratulacji i serdecznych życzeń.
Odnosząc się do obu grup komentujących, Kralka poprosił o uszanowanie jego decyzji. Zaznaczył, że "nie planuje wchodzić w publiczne dyskusje" na temat obranej przez niego drogi.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej