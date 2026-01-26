Sławomir Cenckiewicz w "Gościu Wydarzeń". Transmisja na żywo w Polsat News

Czy po spotkaniu prezydenta i premiera relacje między Nawrockim i Tuskiem uległy poprawie? Jest szansa na szerszą współpracę? Marek Tejchman zapyta o to szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. W "Gościu Wydarzeń" porozmawia również z zastępcą szefa KPRM Jakubem Stefaniakiem.

Mężczyzna w okularach i garniturze siedzi i patrzy w bok.
Polsat News
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz

Transmisja programu na żywo od 19.15 w Polsacie, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.

 

jk / polsatnews.pl
