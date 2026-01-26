Czy po spotkaniu prezydenta i premiera relacje między Nawrockim i Tuskiem uległy poprawie? Jest szansa na szerszą współpracę? Marek Tejchman zapyta o to szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. W "Gościu Wydarzeń" porozmawia również z zastępcą szefa KPRM Jakubem Stefaniakiem.