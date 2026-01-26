Sławomir Cenckiewicz w "Gościu Wydarzeń". Transmisja na żywo w Polsat News
Polska
Czy po spotkaniu prezydenta i premiera relacje między Nawrockim i Tuskiem uległy poprawie? Jest szansa na szerszą współpracę? Marek Tejchman zapyta o to szefa BBN Sławomira Cenckiewicza. W "Gościu Wydarzeń" porozmawia również z zastępcą szefa KPRM Jakubem Stefaniakiem.
Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz
Transmisja programu na żywo od 19.15 w Polsacie, Polsat News oraz w portalach polsatnews.pl i Interia.
Wcześniejsze odcinki programu "Gość Wydarzeń" możesz zobaczyć tutaj.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej