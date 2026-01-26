Sprawę opisał włoski dziennik "La Stampa", wskazując, że szczelina w ziemi liczy obecnie co najmniej cztery kilometry długości. Dziennikarze zaznaczyli, że osuwisko nadal postępuje, stwarzając zagrożenie dla lokalnej ludności.

Do tej pory z Niscemi na Sycylii ewakuowano około 300 rodzin, czyli blisko 1000 osób. Część z nich znalazła schronienie u krewnych, inni zostali zakwaterowani w miejskiej hali sportowej. Zamknięte zostały lokalne szkoły, tak aby uniknąć przeciążenia dróg i zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych.

Miasteczko na Sycylii nawiedzone przez osuwisko. Burmistrz interweniuje

Burmistrz Massimiliano Conti, cytowany przez Virgilio, przekazał, że miejscowość została podzielona na dwie części. Wskazał, że gmina uruchomiła Centrum Operacji Miejskich ds. Sytuacji Kryzysowych.

- Front osuwiska ma już co najmniej cztery kilometry i wciąż się powiększa. Wyznaczamy strefę czerwoną, do której mieszkańcy nie będą mogli wrócić. Musimy się podnieść po tej katastrofie - zaapelował Conti.

Nuova frana a Niscemi, paese sempre più isolato. Mille sfollati trasferiti al sicuro in palestra https://t.co/geoYcSEWw6 pic.twitter.com/7SXjQcmqAw — Repubblica Palermo (@rep_palermo) January 25, 2026

Na temat trudnej sytuacji w regionie wypowiedzieli się również prezydent Sycylii Renato Schifani oraz ministra ochrony cywilnej i polityki morskiej Nello Musumeci. Oznajmili oni, że uważnie śledzą najnowsze informacje o osuwisku i są gotowi koordynować pracami na tym obszarze.

Domy wiszą na krawędzi. Wielkie osuwisko na Sycylii

Włoskie media poinformowały, że miejscowość, w której powstało osuwisko, liczy około 25 tysięcy mieszkańców. Powstała szczelina znacznie zagraża lokalnej ludności i sprawia, że mieszkańcy zostali niemal zupełnie odizolowani od reszty kraju. Obie główne drogi łączące Niscemi z resztą regionu zostały wyłączone z użytkowania z powodu uszkodzeń asfaltu.

Na obszarze dotkniętym osuwiskiem stoi kilka domów, którym grozi zawalenie. Na zdjęciach opublikowanych w internecie widać budynki, które znajdują się tuż nad wielometrową przepaścią. W dole jest droga zasypana przez zwały ziemi.

Jak podkreśla Virgilio, to kolejny raz w ciągu ostatnich dni, kiedy w Niscemi wystąpiło osuwisko. To również następny raz, kiedy główna droga dojazdowa do miasta stała się niedostępna.

