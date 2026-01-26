Samochód wjechał w dom, są poszkodowani. Groźny wypadek w Płocku

Trzy osoby zostały ranne po tym, jak samochód osobowy uderzył w jeden z domów w Płocku. Poszkodowani to pasażerowie pojazdu, mieszkańcom nic się nie stało, sami opuścili budynek.

Samochód osobowy wjechał w ścianę budynku mieszkalnego na ulicy Maszewskiej w Płocku. Widać zniszczenia elewacji, wybite okno oraz uszkodzony przód pojazdu.
Samochód osobowy wjechał w dom w Płocku

W dom przy ulicy Maszewskiej w Płocku wjechał samochód osobowy. Poszkodowane są trzy osoby, które podróżowały pojazdem. Mieszkańcom nic się nie stało. 

 

Konstrukcja budynku została poważnie naruszona, służby zakazały do niego wstępu.

 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca auta stracił nad nim panowanie.

 

Więcej informacji wkrótce

 

