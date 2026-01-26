Samochód wjechał w dom, są poszkodowani. Groźny wypadek w Płocku

W dom przy ulicy Maszewskiej w Płocku wjechał samochód osobowy. Poszkodowane są trzy osoby, które podróżowały pojazdem. Mieszkańcom nic się nie stało.

Konstrukcja budynku została poważnie naruszona, służby zakazały do niego wstępu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca auta stracił nad nim panowanie.

Więcej informacji wkrótce

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni