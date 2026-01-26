"Mój tata zginął, bo wierzył w sojusz i wolność. Dzisiaj usłyszałem, że jego pomoc nie była potrzebna" - przekazało w piątek w komunikacie Stowarzyszenie Rodzin Poległych Żołnierzy "Pamięć i Przyszłość". To reakcja na czwartkowe słowa prezydenta USA Donalda Trumpa. - My nigdy ich nie potrzebowaliśmy. My nigdy tak naprawdę o nic ich nie prosiliśmy - stwierdził w rozmowie z telewizją Fox News, bagatelizując rolę sojuszników USA w Afganistanie.



"Jesteśmy oburzeni słowami Prezydenta USA, które uderzają w rodziny poległych polskich żołnierzy. Publikujemy list otwarty i domagamy się prawdy. Nasi bliscy nie stali 'z dala od frontu'. Oni ten front tworzyli ramię w ramię z Amerykanami" - napisało Stowarzyszenie.

Rodziny poległych żołnierzy, oprócz wspomnianego listu do Donalda Trumpa skierowały również dwie petycje: do prezydenta RP Karola Nawrockiego i do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego.

List do Trumpa po słowach o Afganistanie. Reakcja rodzin poległych żołnierzy

"Z niedowierzaniem i głębokim bólem przyjęliśmy Pana wypowiedź z dnia 22 stycznia dotyczącą udziału sojuszników w misjach w Iraku i Afganistanie. Te okrutne słowa - to sprawa życia i nagle przerwanej przyszłości naszych najbliższych i ich Rodzin" - napisano w liście otwartym do prezydenta USA.

Stowarzyszenie zaznaczyło dalej, że wspólnie przelana krew żołnierzy polskich i amerykańskich jest "najdobitniejszym dowodem" na to, że jego wypowiedź była błędna.

"Domagamy się szacunku dla naszego wspólnego cierpienia, którego nie wolno poświęcać na ołtarzu bieżącej polityki. W imieniu tych, którzy nie mogą już zabrać głosu, mówimy jasno: ich ofiara była realna, ich służba miała znaczenie, a pamięć o nich wymaga prawdy i szacunku" - dodano.

Na końcu listu stowarzyszenie stwierdziło, że oczekuje sprostowania "słów, które godzą w honor polskiego żołnierza".

Rodziny zmarłych żołnierzy z petycjami do polskich polityków. Chodzi o słowa Trumpa

Zrzeszone rodziny opublikowały również dwie petycje do polskich polityków. Pierwsza z nich była skierowana do Karola Nawrockiego "o podjęcie stanowczych działań dyplomatycznych w obronie honoru polskiego żołnierza oraz godności rodzin Poległych".

Skierowano w niej "ufną prośbę" o pilną interwencję i zajęcie jednoznacznego negatywnego stanowiska wobec krzywdzącej wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Prezydent RP w piątek opublikował post w swoich mediach społecznościowych, w którym nazwał polskich żołnierzy bohaterami i zasługują na "szacunek i słowa podziękowania" za ich służbę.

Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę.

W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil.

Na zawsze zostaną w naszej pamięci!



There is no doubt that Polish soldiers are Heroes. They… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) January 23, 2026

Z kolei do do Radosława Sikorskiego skierowano petycję o "podjęcie interwencji dyplomatycznej w obronie dobrego imienia polskich żołnierzy poległych na misjach poza granicami państwa".

Stwierdzono w niej, że osąd Trumpa był "rażąco niesprawiedliwy i niezgodny z faktami historycznymi" oraz, że deprecjonuje on udział sojuszników USA w konfliktach na terenie Afganistanu i Iraku.

Ambasador USA w Polsce Thomas Rose napisał na swoim X w nocy z niedzieli na poniedziałek, że zaangażowanie Polski w tych misjachbyło znaczące i docenione, a nasz kraj dla USA czymś więcej "niż tylko prawdziwie lojalnym i godnym zaufania sojusznikiem". "Polska robi to wszystko, ponieważ Polska jest naszą rodziną" - ocenił.

W Afganistanie poległo też 43 polskich żołnierzy i jeden pracownik cywilny, natomiast w Iraku 28 Polaków, w tym 22 żołnierzy.

