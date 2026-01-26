Rada Unii Europejskiej zdecydowała ws. rosyjskiego gazu. Dwa państwa się wyłamały
Ministrowie z państw członkowskich Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdzili w poniedziałek na posiedzeniu Rady UE zakaz importu rosyjskiego gazu. Całkowite zakończenie dostaw surowca z kraju Władimira Putina ma nastąpić w 2027 roku. Dwa kraje wyraziły sprzeciw wobec tej decyzji. Planowana blokada importu rosyjskiego gazu nie uszły uwadze Kremla.
Nowe regulacje przewidują wstrzymanie importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG) do końca 2026 roku, a gazu dostarczanego rurociągami - do 30 września 2027 roku.
Za przyjęciem przepisów opowiedziały się prawie wszystkie państwa członkowskie. Przeciwko głosowały Węgry i Słowacja, a Bułgaria wstrzymała się od głosu. Węgrzy już wcześniej zapowiedzieli, że będą próbować "zaskarżyć" taką decyzję.
Koniec importu gazu z Rosji. Kary za złamanie zakazu
Nieprzestrzeganie nowych przepisów może skutkować karami - w wysokości co najmniej 2,5 mln euro dla osób fizycznych i co najmniej 40 mln euro dla firm, a także, w przypadku przedsiębiorstw - w wysokości równej co najmniej 3,5 proc. całkowitego światowego obrotu firmy lub 300 proc. szacowanego obrotu transakcyjnego.
Zgodnie z nowymi przepisami, do 1 marca 2026 roku kraje UE muszą przygotować krajowe plany dywersyfikacji dostaw gazu i zidentyfikować potencjalne wyzwania związane z zastąpieniem gazu rosyjskiego. W tym celu firmy będą zobowiązane do powiadomienia władz i Komisji o wszelkich obecnie obowiązujących kontraktach na rosyjski gaz.
W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego i poważnego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw w jednym lub kilku krajach UE, Komisja może zawiesić zakaz importu na okres do czterech tygodni.
Komisja planuje również zaproponować przepisy mające na celu stopniowe wycofywanie importu rosyjskiej ropy naftowej do końca 2027 r.
Po pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, rozpoczętej w 2022 roku, przywódcy państw UE zgodzili się w tzw. Deklaracji Wersalskiej z marca 2022 r. na jak najszybsze odejście od zależności od rosyjskich paliw kopalnych.
W rezultacie import gazu i ropy naftowej z Rosji do UE znacznie zmniejszył się w ostatnich latach. Choć import ropy spadł do poziomu poniżej 3 proc. całkowitej wielkości dostaw w 2025 r., rosyjski gaz stanowił w ubiegłym roku około 13 proc. importu do UE, o wartości ponad 15 mld euro rocznie.
Rosja wściekła na decyzję UE. "Niewolnicy"
Informacje o planowanej blokadzie importu rosyjskiego gazu nie uszły uwadze Kremla. Rosyjscy urzędnicy są wściekli na decyzję Unii Europejskiej.
- Trudno dziś jednoznacznie stwierdzić, czy (państwa UE - red.) to szczęśliwi wasale, czy nieszczęśliwi niewolnicy - powiedziała rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa.
- Jedno jest pewne: z wolności zrezygnowali bez względu na wszystko - podsumowała.
