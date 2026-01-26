"Od czasu, gdy Stany Zjednoczone poparły tymczasowe objęcie przez nią przywództwa w Wenezueli Delcy Rodriguez balansuje na granicy ryzyka - stara się znaleźć równowagę między utrzymaniem zwolenników Nicolasa Maduro a zadowoleniem Białego Domu" - opisuje stacja CNN.

Jak podaje, prawie miesiąc po objęciu stanowiska dotychczasowa wiceprezydent Wenezueli sprzeciwiła się Stanom Zjednoczonym. - Dość już rozkazów Waszyngtonu dotyczących polityków w Wenezueli - powiedziała grupie pracowników sektora naftowego w mieście Puerto La Cruz.

Wenezuela: Delcy Rodriguez sprzeciwiła się Trumpowi. "Zapłaciliśmy wysoką cenę"

- Niech polityka wenezuelska rozwiąże nasze różnice i konflikty wewnętrzne. Republika zapłaciła bardzo wysoką cenę za konieczność zmierzenia się z konsekwencjami faszyzmu i ekstremizmu w naszym kraju - dodała Rodriguez.

CNN zaznacza, że Biały Dom wywierał stałą presję na Wenezuelę od czasu, gdy Maduro i jego żona Cilia Flores zostali pojmani podczas specjalnej operacji na początku stycznia i wywiezieni do USA, gdzie były przywódca Wenezueli usłyszał zarzuty.

Rodriguez, były zastępczyni Maduro, w ostatnich tygodniach wielokrotnie podkreślała, że Stany Zjednoczone nie rządzą Wenezuelą, ale jednocześnie nie dążyła do konfrontacji z Waszyngtonem.

USA schwytały Nicolasa Maduro. Postawili Wenezueli żądania

3 stycznia siły USA przeprowadziły uderzenia na cele w Caracas i w kilku innych miastach Wenezueli. W czasie operacji żołnierze amerykańscy schwytali Maduro i przewieźli go do USA, gdzie stanął on przed sądem, oskarżony m.in. o "zmowę narkoterrorystyczną".

Trump deklarował pierwotnie, że Stany Zjednoczone będą rządzić Wenezuelą, ale ostatecznie władzę utrzymali stronnicy Maduro, a obowiązki prezydenta przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez. - Mamy świetne relacje z nową prezydent. Spisała się znakomicie - mówił potem Trump.

Jak przypomina CNN, dotychczas Rodriguez starała się zarówno utrzymać w swej ekipie stronników Maduro jak i zadowalać swoimi działaniami prezydenta USA. Amerykanie postawili przed władzami w Caracas żądania, w tym zerwanie bliskich stosunków z Chinami, Iranem, Rosją i Kubą oraz zgodę na wyłączną współpracę z USA w zakresie wydobycia ropy naftowej. Oczekiwano również, że Rodriguez w kwestii przyszłej sprzedaży ropy naftowej priorytetowo potraktuje administrację Trumpa i amerykańskie firmy naftowe.

Wenezuela pozostaje wewnętrznie podzielona między stronników Maduro, lewicową opozycję i zwolenników nieżyjącego już Hugo Cháveza, którzy oskarżają Maduro o "zdradę socjalistycznych ideałów XXI wieku".

