Przejęła władzę w kraju, ma dość rozkazów Trumpa. "Balansuje na granicy"
Delcy Rodriguez, która pełni obowiązki prezydenta Wenezueli po schwytaniu przez USA Nicolasa Maduro, oświadczyła, że "ma dość" rozkazów Waszyngtonu. Deklarowała również, że jej działania skupią się obecnie na zjednoczeniu podzielonego kraju.
"Od czasu, gdy Stany Zjednoczone poparły tymczasowe objęcie przez nią przywództwa w Wenezueli Delcy Rodriguez balansuje na granicy ryzyka - stara się znaleźć równowagę między utrzymaniem zwolenników Nicolasa Maduro a zadowoleniem Białego Domu" - opisuje stacja CNN.
Jak podaje, prawie miesiąc po objęciu stanowiska dotychczasowa wiceprezydent Wenezueli sprzeciwiła się Stanom Zjednoczonym. - Dość już rozkazów Waszyngtonu dotyczących polityków w Wenezueli - powiedziała grupie pracowników sektora naftowego w mieście Puerto La Cruz.
Wenezuela: Delcy Rodriguez sprzeciwiła się Trumpowi. "Zapłaciliśmy wysoką cenę"
- Niech polityka wenezuelska rozwiąże nasze różnice i konflikty wewnętrzne. Republika zapłaciła bardzo wysoką cenę za konieczność zmierzenia się z konsekwencjami faszyzmu i ekstremizmu w naszym kraju - dodała Rodriguez.
ZOBACZ: Zwrot w Wenezueli? Nieoczekiwany apel następczyni Maduro
CNN zaznacza, że Biały Dom wywierał stałą presję na Wenezuelę od czasu, gdy Maduro i jego żona Cilia Flores zostali pojmani podczas specjalnej operacji na początku stycznia i wywiezieni do USA, gdzie były przywódca Wenezueli usłyszał zarzuty.
Rodriguez, były zastępczyni Maduro, w ostatnich tygodniach wielokrotnie podkreślała, że Stany Zjednoczone nie rządzą Wenezuelą, ale jednocześnie nie dążyła do konfrontacji z Waszyngtonem.
USA schwytały Nicolasa Maduro. Postawili Wenezueli żądania
3 stycznia siły USA przeprowadziły uderzenia na cele w Caracas i w kilku innych miastach Wenezueli. W czasie operacji żołnierze amerykańscy schwytali Maduro i przewieźli go do USA, gdzie stanął on przed sądem, oskarżony m.in. o "zmowę narkoterrorystyczną".
Trump deklarował pierwotnie, że Stany Zjednoczone będą rządzić Wenezuelą, ale ostatecznie władzę utrzymali stronnicy Maduro, a obowiązki prezydenta przejęła jego zastępczyni Delcy Rodriguez. - Mamy świetne relacje z nową prezydent. Spisała się znakomicie - mówił potem Trump.
ZOBACZ: "Źródło inspiracji, punkt odniesienia Trumpa". Ekspert wskazał kraj UE
Jak przypomina CNN, dotychczas Rodriguez starała się zarówno utrzymać w swej ekipie stronników Maduro jak i zadowalać swoimi działaniami prezydenta USA. Amerykanie postawili przed władzami w Caracas żądania, w tym zerwanie bliskich stosunków z Chinami, Iranem, Rosją i Kubą oraz zgodę na wyłączną współpracę z USA w zakresie wydobycia ropy naftowej. Oczekiwano również, że Rodriguez w kwestii przyszłej sprzedaży ropy naftowej priorytetowo potraktuje administrację Trumpa i amerykańskie firmy naftowe.
Wenezuela pozostaje wewnętrznie podzielona między stronników Maduro, lewicową opozycję i zwolenników nieżyjącego już Hugo Cháveza, którzy oskarżają Maduro o "zdradę socjalistycznych ideałów XXI wieku".
