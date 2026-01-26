Polityczne trzęsienie ziemi w Chinach. Generał oskarżony przekazanie danych USA
Najwyższy rangą chiński generał Zhang Youxia został oskarżony m.in. o przekazanie USA kluczowych danych technicznych dotyczących chińskiej broni jądrowej. To kontynuacja czystek w chińskiej armii, które wstrząsają chińską armią od kilkunastu miesięcy.
Chiński generał oskarżony. Przekazywał kluczowe dane amerykanom
W sobotę informowano, że kierownictwo Komunistycznej Partii Chin (KPCh) wszczęło formalne dochodzenie dyscyplinarne przeciwko jednemu z najwyższych rangą oficerów w kraju. Przekazano, że podejrzewa się go o "dopuszczenie się poważnych naruszeń prawa".
Początkowo zakładano, że zarzuty dotyczą przede wszystkim korupcji. Jednak według informacji dziennika, w rzeczywistości są one znacznie szersze i obejmują również:
- tworzenie klik politycznych,
- "budowanie sieci wpływów podważających jedność partii"
- oraz nadużywanie władzy w najwyższym organie decyzyjnym KPCh, znanym jako Centralna Komisja Wojskowa.
Według "WSJ", dowody przeciwko Zhangowi pochodziły od Gu Juna, byłego dyrektora chińskiego państwowego koncernu jądrowego. Gu został objęty śledztwem w ubiegłym tygodniu w związku z podejrzeniem "poważnych naruszeń dyscypliny partyjnej i prawa".
Zarzuty dla chińskiego generała. "Zerowa tolerancja wobec korupcji"
75-letni generał Zhang był weteranem sił lądowych i do tej pory uchodził za bliskiego sojusznika przywódcy Chin Xi Jinpinga. Jego upadek to polityczne trzęsienie ziemi - w państwowej komisji wojskowej był on ostatnim członkiem ścisłego kierownictwa z poprzedniego rozdania, który utrzymał się na stanowisku. Pozostali kluczowi dowódcy z pierwotnego składu zostali już wcześniej usunięci w ramach bezprecedensowych czystek, które wstrząsają chińską armią od kilkunastu miesięcy.
- Ten krok jest bezprecedensowy w historii chińskiej armii i oznacza całkowitą zagładę najwyższego dowództwa - powiedział dziennikowi Christopher Johnson, szef China Strategies Group, firmy konsultingowej zajmującej się ryzykiem politycznym.
Ambasada ChRL w Waszyngtonie powiedziała, że decyzja partii o wszczęciu dochodzenia w sprawie Zhanga podkreśla, że kierownictwo stosuje "pełnoskalowe podejście zerowej tolerancji wobec korupcji".
