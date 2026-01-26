Nowe informacje PLK S.A. przekazały w poniedziałek po godzinie 15.00. "Przyczyną zmian w komunikacji są trudne warunki zimowe, powodowane oblodzeniem sieci trakcyjnej oraz rozjazdów" - czytamy w komunikacie. Rozjazdy to elementy infrastruktury pozwalające pociągom na zmianę toru.

Polskie Linie Kolejowe przekazały, że w województwie wielkopolskim przejezdne są już odcinki między Poznaniem a Wrocławiem oraz Wrześnią a Jarocinem. "Stabilizuje się sytuacja na linii między Poznaniem a Zbąszynkiem" - zaznaczono w komunikacie.

W województwie lubuskim możliwe są już przejazdy liniami z Rzepinia do Zbąszynka oraz między Sulechowem a Czerwieńskiem. Z kolei w zachodniopomorskim wznowiono ruch pociągów trakcją elektryczną po jednym torze między Krzyżem a Choszcznem oraz między Gryfinem a Szczecinem.

Kolej walczy z pogodą. PLK o utrudnieniach

Trudne warunki pozostają bolączką pasażerów na trasie od Choszczna oraz od Runowa Pomorskiego do Szczecina Głównego. Tam pociągi przeciągane są przy pomocy lokomotyw spalinowych. Na pozostałych liniach, na których występuje oblodzenie sieci trakcyjnej jeżdżą również pociągi regionalne o napędzie spalinowym.

Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest między Kostrzynem a Gryfinem, Choszcznem a Szczecinem Dąbie, Świnoujściem a Szczecinem Dąbie, Białogardem a Kołobrzegiem oraz Runowem Pomorskim a Stargardem. Tam ruch pociągów pozostaje wstrzymany trakcją elektryczną.

"Podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby jak najszybciej przywrócić rozkładową organizację ruchu. Wykorzystywane są m. in. pociągi sieciowe i lokomotywy osłonowe" - czytamy w komunikacie PLK, które apelują o sprawdzanie bieżących informacji na peronach i Portalu Pasażera.

Trudne warunki w zachodniej Polsce. Alert RCB

O trudnych warunkach pogodowych w zachodniej Polsce informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzega przed marznącym deszczem i gołoledzią.

‼️Uwaga! Alert RCB ‼️



"Uwaga! Dziś (26.01) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz podróże. Uważaj na drogach i chodnikach.”



Alert RCB został przesłany do odbiorców na terenie:

- woj. zachodniopomorskiego

- woj. lubuskiego - powiat… pic.twitter.com/VsuA4FMUrc — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) January 26, 2026

Alert bezpieczeństwa trafił do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.

