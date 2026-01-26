"Zmierzamy w stronę znalezienia rozwiązania dla okoliczności, przed którymi stanęły obie strony. Liczymy, że efekty będziemy mogli zobaczyć już w najbliższym czasie" - oświadczył rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

Prezydent kontra wicepremier. Spór o ambasadorów

Jedną z głównych, spornych kwestii na linii Pałac Prezydencki - Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jest temat nominacji ambasadorskich.

W grudniu szef MSZ informował, że wysłał prezydentowi list, w którym zadeklarował rozwiązanie sporu o powołanie szefów placówek dyplomatycznych. Jednocześnie Sikorski zaznaczył, że może rozmawiać o zmianie na stanowisku kierownika ambasady w Waszyngtonie, którym obecnie jest Bogdan Klich. Ten jednak był wielokrotnie krytykowany przez urzędników Pałacu Prezydenckiego.

Sikorski w liście proponował przyjęcie zasady 80/20 - według niej 80 proc. nominacji ambasadorskich dotyczyłoby zawodowych dyplomatów, a 20 proc. pozostawałoby dla "niezawodowców". Członków drugiej z grup wybierałby w połowie rząd i w połowie prezydent.

Spotkanie Nawrockiego i Sikorskiego

Wśród nowych tematów dla polskiej dyplomacji jest też ewentualne dołączenie Polski do powołanej przez Trumpa Rady Pokoju. Przedstawiciela Polski nie było podczas inauguracji organu, choć w tym samym wydarzeniu prezydent USA pochwalił Nawrockiego.

Później Donald Trump oświadczył, że by Polska dołączyła do rady, Nawrocki potrzebuje zgody rządu.

Karol Nawrocki i Radosław Sikorski w poniedziałek spotkali się po raz pierwszy w tym roku i pierwszy raz w takim formacie od października 2025.

