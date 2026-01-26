Fatalne warunki na drogach, alerty w całej Polsce. Apel o ograniczenie podróży
W 13 województwach obowiązują w poniedziałek ostrzeżenia IMGW I i II stopnia, a w dziewięciu alerty RCB. Wszystko w związku z opadami marznącego śniegu, który prowadzi do gołoledzi. Służby apelują o ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach.
Od rana w poniedziałek w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w dziewięciu alerty RCB dotyczące gołoledzi na polskich drogach.
Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa:
- zachodniopomorskie,
- pomorskie,
- warmińsko-mazurskie,
- podlaskie,
- kujawsko-pomorskie,
- wielkopolskie
- i lubuskie.
Natomiast alerty I stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w woj:
- mazowieckim,
- podkarpackim,
- lubelskim,
- łódzkim
- oraz częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim
Pogoda. Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB. Opady marznącego deszczu powodują gołoledź
W tych regionach IMGW prognozuje słabe, a przejściowo umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia utrzymają się do godz. 20 w poniedziałek.
Z kolei, w woj. podkarpackim do godz. 17 we wtorek obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed roztopami. Prognozuje się tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej - temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna od 3 do 7 st. C.
Ponadto Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią dla dziewięciu województw. Ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw:
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego,
- podlaskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński),
- wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński),
- mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński)
- oraz podkarpackiego.
Gołoledź na polskich drogach. RCB z apelem dla kierowców
RCB apeluje o ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach.
Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Według GDDKiA ze stanem na godz. 7 błoto pośniegowe zalega na drogach woj. lubuskiego na DK22 Krzeszyce – Gorzów Wielkopolski - Stare Osieczno i DK24 Skwierzyna - Wałdowice, a w woj. łódzkim, wielkopolskim i lubuskiego pada śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Natomiast w woj. pomorskim, małopolskim i dolnośląskim są mgły.
GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
