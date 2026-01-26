Od rana w poniedziałek w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w dziewięciu alerty RCB dotyczące gołoledzi na polskich drogach.

Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa:

zachodniopomorskie ,

, pomorskie ,

, warmińsko-mazurskie ,

, podlaskie ,

, kujawsko-pomorskie ,

, wielkopolskie

i lubuskie.

Natomiast alerty I stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w woj:

mazowieckim ,

, podkarpackim ,

, lubelskim ,

, łódzkim

oraz częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim

Dzisiaj w górach #śnieg, na południu słaby #deszcz, a poza tym śnieg przechodzący w deszcz ze śniegiem i deszcz marznący. W wielu miejscach północnej Polski gołoledź! Lokalnie gęste mgły. #Temperatura maksymalna od -2°C na północnym wschodzie do 7°C na południu. #pogoda #imgw pic.twitter.com/NvLe2yPCz6 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 26, 2026

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB. Opady marznącego deszczu powodują gołoledź

W tych regionach IMGW prognozuje słabe, a przejściowo umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia utrzymają się do godz. 20 w poniedziałek.

Z kolei, w woj. podkarpackim do godz. 17 we wtorek obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed roztopami. Prognozuje się tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej - temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna od 3 do 7 st. C.

Ponadto Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią dla dziewięciu województw. Ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw:

zachodniopomorskiego ,

, pomorskiego ,

, warmińsko-mazurskiego ,

, podlaskiego ,

, kujawsko-pomorskiego ,

, lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński),

(powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński), wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński),

(powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński), mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński)

(powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński) oraz podkarpackiego.

Gołoledź na polskich drogach. RCB z apelem dla kierowców

RCB apeluje o ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Według GDDKiA ze stanem na godz. 7 błoto pośniegowe zalega na drogach woj. lubuskiego na DK22 Krzeszyce – Gorzów Wielkopolski - Stare Osieczno i DK24 Skwierzyna - Wałdowice, a w woj. łódzkim, wielkopolskim i lubuskiego pada śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Natomiast w woj. pomorskim, małopolskim i dolnośląskim są mgły.

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

jkn / PAP / polsatnews.pl