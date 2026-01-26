Fatalne warunki na drogach, alerty w całej Polsce. Apel o ograniczenie podróży

W 13 województwach obowiązują w poniedziałek ostrzeżenia IMGW I i II stopnia, a w dziewięciu alerty RCB. Wszystko w związku z opadami marznącego śniegu, który prowadzi do gołoledzi. Służby apelują o ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach.

Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB przed gołoledzią na polskich drogach

Od rana w poniedziałek w 13 województwach obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w dziewięciu alerty RCB dotyczące gołoledzi na polskich drogach.

 

Ostrzeżeniami II stopnia przed opadami marznącymi objęte są województwa:

  • zachodniopomorskie,
  • pomorskie,
  • warmińsko-mazurskie,
  • podlaskie,
  • kujawsko-pomorskie,
  • wielkopolskie
  • i lubuskie.

Natomiast alerty I stopnia przed opadami marznącymi obowiązują w woj:

  • mazowieckim,
  • podkarpackim,
  • lubelskim,
  • łódzkim
  • oraz częściowo w świętokrzyskim i podkarpackim

 

 

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW i alerty RCB. Opady marznącego deszczu powodują gołoledź

W tych regionach IMGW prognozuje słabe, a przejściowo umiarkowane opady marznącego deszczu i mżawki powodujące gołoledź. Ostrzeżenia utrzymają się do godz. 20 w poniedziałek.

 

Z kolei, w woj. podkarpackim do godz. 17 we wtorek obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed roztopami. Prognozuje się tam odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej - temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna od 3 do 7 st. C.

 

ZOBACZ: Amerykanie odcięci od prądu. Fatalne skutki burzy śnieżnej

 

Ponadto Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed marznącym deszczem i gołoledzią dla dziewięciu województw. Ostrzeżenie zostało wysłane do osób przebywających na terenie województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego,
  • podlaskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • lubuskiego (powiaty: gorzowski, Gorzów Wielkopolski, krośnieński, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński, świebodziński),
  • wielkopolskiego (powiaty: złotowski, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań, poznański, słupecki, szamotulski, średzki, wągrowiecki, wrzesiński),
  • mazowieckiego (powiaty: makowski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, przasnyski, mławski, żuromiński)
  • oraz podkarpackiego.

Gołoledź na polskich drogach. RCB z apelem dla kierowców

RCB apeluje o ograniczenie podróży oraz uważność na drogach i chodnikach.

 

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Według GDDKiA ze stanem na godz. 7 błoto pośniegowe zalega na drogach woj. lubuskiego na DK22 Krzeszyce – Gorzów Wielkopolski - Stare Osieczno i DK24 Skwierzyna - Wałdowice, a w woj. łódzkim, wielkopolskim i lubuskiego pada śnieg oraz deszcz ze śniegiem. Natomiast w woj. pomorskim, małopolskim i dolnośląskim są mgły.

 

ZOBACZ: Pierwsze ofiary mrozów w tym roku. RCB apeluje

 

GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach.

 

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

 

