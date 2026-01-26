Odzyskanie ciała ostatniego izraelskiego zakładnika Rana Gviliego jest powszechnie uważany za ostatnią przeszkodę uniemożliwiającą otwarcie przejścia granicznego w Rafah i ogłoszenie kolejnej fazy zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem - informuje stacja NBC News.

W niedzielę Izrael poinformował, że jego wojsko prowadzi "operację na szeroką skalę" w celu odnalezienia w Strefie Gazy ciała Gviliego. Jednocześnie USA i inni mediatorzy wywierają presję na Izrael i Hamas, aby strony konfliktu przeszły do ​​kolejnej fazy zawieszenia broni.

Izrael ogłasza "operację na dużą skalę". Szukają ostatniego zakładnika

Komunikat pojawił się w momencie, gdy izraelski rząd zbierał się, aby omówić możliwość otwarcia przejścia granicznego w Rafah między Strefą Gazy a Egiptem oraz dzień po spotkaniu czołowych amerykańskich wysłanników z premierem Binjaminem Netanjahu, którego celem było omówienie dalszych działań.

Powrót Gviliego ma być warunkiem otwarcia przejścia w Rafah i przeprowadzenia drugiej fazy zawieszenia broni wynegocjowanego przy pośrednictwie USA.

"Po zakończeniu operacji i zgodnie z ustaleniami ze Stanami Zjednoczonymi, Izrael otworzy przejście graniczne w Rafah" - poinformowało w niedzielę wieczorem biuro Netanjahu. W komunikacie nie podano, jak długo może potrwać ten proces. Lokalne media cytowały jednak izraelskich przedstawicieli wojskowych, którzy twierdzili, że operacja może zająć kilka dni.

Powrót wszystkich przetrzymywanych przez Hamas zakładników, żywych lub martwych, stanowił kluczowy element pierwszej fazy zawieszenia broni, które weszło w życie 10 października 2025 roku.

USA naciskają na Izrael, ogłosili drugą fazę. Oskarżenia Hamasu

Choć Izrael prowadził już wcześniej poszukiwania Gviliego, tym razem ujawniono więcej szczegółów. Izraelskie wojsko poinformowało, że przeszukuje cmentarz w północnej części Strefy Gazy, w pobliżu tzw. żółtej linii, która wyznacza granice terytorium kontrolowanego przez Izrael.

Rodzina Gviliego zaapelowała do rządu Netanjahu, aby ten nie rozpoczynał drugiej fazy zawieszenia broni, dopóki ciało zakładnika nie zostanie zwrócone. "Jednak presja narasta, a administracja Trumpa ogłosiła już w ostatnich dniach, że druga faza została rozpoczęta" - zauważa NBC News.

Izrael wielokrotnie oskarżał Hamas o opieszałość w kwestii przekazania ostatniego zakładnika. W oświadczeniu wydanym w niedzielę Hamas oznajmił, że udostępnił wszystkie posiadane informacje na temat Gviliego i oskarżył Izrael o utrudnianie poszukiwań na obszarach Gazy znajdujących się pod izraelską kontrolą.

