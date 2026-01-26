- Jeśli nie ma imigrantów, ktoś musi czyścić toalety w pociągach Intercity. Węgrzy nie są chętni do sprzątania cudzych toalet, więc powinniśmy skorzystać z wewnętrznych rezerw, którymi jest społeczność romska - powiedział minister budownictwa i transportu Węgier Janos Lazar cytowany w niedzielę przez portal Daily News Hungary.

Słowa te zostały wypowiedziane podczas spotkania z wyborcami w mieście Balatonalmadi (komitat Veszprém). Minister Lazar odpowiadał na pytania o wyzwania demograficzne i niedobór pracowników na Węgrzech.

Węgry. Oburzające słowa ministra w rządzie Orbana

Wypowiedź szybko rozpowszechniono w Internecie, gdzie wywołała ostre reakcje zarówno Romów, jak i osób spoza mniejszości. Krytycy argumentowali, że komentarze Lazara utrwalają szkodliwe stereotypy i sprowadziły całą społeczność do roli rezerwy taniej siły roboczej.

Narodowy Samorząd Romów Węgier zaapelował do ministra o wyjaśnienie i sprostowanie, wzywając do jednoznacznego stwierdzenia, że społeczność romska jest postrzegana przez rząd jako partner, a nie jako grupa stygmatyzowana.

ZOBACZ: Viktor Orban uderza w Wołodymyra Zełenskiego. "Przekroczył granicę"

Sandor Gaspar, węgierski nauczyciel pochodzenia romskiego, opublikował list otwarty, w którym ostro skrytykował retorykę ministra. Stwierdził, że sam jest dowodem na błędność podejścia Lazara, a obywateli romskich nie należy traktować jako "problemu" ani wyzwania logistycznego, którym trzeba zarządzać.

"Szanse Viktora Orbana na reelekcję właśnie zmalały po tym, jak jego domniemany następca, Janos Lazar, powiedział, że mniejszość romska na Węgrzech (ok. 5–10 proc. społeczeństwa) powinna sprzątać kible w pociągach, ponieważ nie ma już migrantów do wykonywania tak podrzędnych stanowisk. W społeczności romskiej, w większości popierającej Orbana, zapanowało ogromne oburzenie" - napisał w niedzielę na X węgierski dziennikarz Szabolcs Panyi.

‼️Viktor Orbán’s reelection chances just got worse after rumored successor János Lázár said Hungary’s Roma minority (~5–10%) should clean “shitty toilets” on trains since there are no migrants left to do such low-level jobs.



Uproar in the mostly pro-Orbán Roma community is huge. pic.twitter.com/Ilirnfh3wx — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) January 25, 2026

Węgry. Minister przeprosił za oburzającą wypowiedź

W sobotę podczas wiecu rządzącego Fideszu w Kaposvar (komitat Somogy) minister Lazar publicznie przeprosił za swoje słowa, podkreślając, że wszystkie formy pracy zasługują na szacunek, w tym praca sprzątacza.

ZOBACZ: Donald Tusk wskazał na rząd Viktora Orbana. "Logiczny wybór"

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Opozycyjna TISZA prowadzi w większości sondaży, chociaż najnowsze badanie Instytutu Republikon zwróciło uwagę na zmniejszenie się przewagi opozycji nad partią Fidesz premiera Viktora Orbana.

Poparcie dla ugrupowania Petera Magyara zadeklarowało 47 proc. zdecydowanych wyborców, w porównaniu z 48 proc. w grudniu. Poparcie dla Fideszu wzrosło w tym samym okresie z 36 do 38 proc. Wśród wszystkich wyborców TISZA prowadzi z wynikiem 33 proc.; Fidesz uzyskał 28 proc. - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Instytutu Republikon.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Najwyższy stopień alarmowy w turystycznym raju Europy. Ekstremalne zjawiska Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkn / PAP / polsatnews.pl