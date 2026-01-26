Zderzenie ciężarówki z pociągiem na Pomorzu. Kierowca wyskoczył z kabiny

Polska

Do zderzenia pociągu z samochodem ciężarowym doszło w poniedziałek w Widzinie w województwie pomorskim. Jak przekazali policjanci, wypadek miał miejsce na przejeździe kolejowym wyposażonym w sygnalizację świetlną. Choć zdarzenie wyglądało poważnie, nikt nie odniósł obrażeń, gdyż kierowca ciężarówki na chwilę przed uderzeniem wyskoczył z kabiny.

Uszkodzona ciężarówka Scania leży przewrócona na bok obok torów kolejowych, a pociąg techniczny stoi na przejeździe. Fragmenty czerwonej naczepy i metalowe bariery są połamane.
Pociąg uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym w Widzinie

Wypadek miał miejsce w poniedziałek w miejscowości Widzino w województwie pomorskim. Około godz. 10 samochód ciężarowy marki Scania wjechał na przejazd kolejowy, wyposażony w sygnalizację świetlną. 

 

Kiedy kierowca zorientował się, że w pojazd niebawem uderzy nadjeżdżający pociąg, zdecydował się wyskoczyć z kabiny. Chwilę później faktycznie doszło do zderzenia. Ciągnik siodłowy przewrócił się na bok, a naczepa ciężarowa została przesunięta na linię peronu kolejowego.

Chwile grozy na Pomorzu. Pociąg wjechał w ciężarówkę, kierowca wyskoczył z kabiny

Pociąg, który brał udział w zdarzeniu, odbywał przejazd techniczny. W związku z tym w pojeździe znajdował się jedynie maszynista.

 

W zdarzeniu nikt nie doznał obrażeń, natomiast obaj uczestnicy wypadku byli trzeźwi. Obecnie funkcjonariusze zajmują się wyjaśnianiem okoliczności zdarzenia. - Dotychczasowe ustalenia to wszystko, co wiemy. Dalsze przyczyny i okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane - przekazał polsatnews.pl podkom. Jakub Bagiński.

 

Obecnie w związku z poniedziałkowym incydentem wstrzymany jest ruch kolejowy na linii nr 405 pomiędzy Ustką a Piłą.

 

Alicja Krause / polsatnews.pl
