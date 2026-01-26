"Nie żyje najstarsza Polka - Jadwiga Żak-Stewart. Przeżyła 113 lat, a jej piękno i wrażliwość zapamiętamy na zawsze" - przekazał w poniedziałek w mediach społecznościowych Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Urodziła się 15 lipca 1912 roku w Warszawie. Zaraz po wojnie przeniosła się do Łodzi, skąd w stanie wojennym wyjechała do Stanów Zjednoczonych, zamieszkała w Indianapolis. Na powrót do ojczyzny zdecydowała się w wieku stu lat.

Nie żyje najstarsza Polka. Jadwiga Żak-Stewart miała 113 lat

Jadwiga Żak-Stewart posługiwała się kilkoma językami obcymi. Poza angielskim mówiła też po włosku i niemiecku, o czym wspominała podczas wizyty ekipy "Wydarzeń" w listopadzie ubiegłego roku. Miała prostą receptę na długowieczność. - Jeść jak wszyscy, spać jak wszyscy i wszystko robić jak wszyscy - mówiła.

Przez całe życie była niesamowicie pogodna i aktywna. Samochód prowadziła do 84. roku życia. - Życie to nie jest prosta sprawa, ale trzeba się uśmiechać do ludzi - mówiła w materiale opublikowanym w październiku zeszłego roku przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

ZOBACZ: Tekla Juniewicz nie żyje. Najstarsza Polka zmarła w wieku 116 lat

Poza słodyczami - jak podkreślała - lubiła śpiewać i Polskę.

Ostatnie lata życia spędziła w łódzkim domu opieki, ale do samego końca cieszyła się dobrą formą. - Pani Jadzia to wyjątkowa osoba. Ma ogromne serce, apetyt na życie i zadziwiająco dobre zdrowie. Wyniki badań ma świetne - serce jak dzwon, wątroba pracuje znakomicie. Uwielbia słodycze i nigdy nie odmawia dobrego ciasta - opowiadała w październiku jej opiekunka Bogusława Mirowska.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni