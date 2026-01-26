W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA) w piątek i sobotę rozmawiały ze sobą delegacje Rosji, USA i Ukrainy. Dmitrij Pieskow odniósł się do spotkania w poniedziałek rano.

Negocjacje pokojowe. Dmitrij Pieskow wskazał kluczową kwestię

- Nie jest dla nikogo tajemnicą, że nasze stanowisko dotyczące kwestii terytorialnych (...) ma dla strony rosyjskiej kluczowe znaczenie - podkreślił Pieskow w rozmowie z dziennikarzami, komentując przebieg rozmów w ZEA. Rosja domaga się opuszczenia przez jednostki armii ukraińskiej całego terytorium Donbasu, tj. obwodów donieckiego i ługańskiego.

- Trudno na obecnym etapie nazwać atmosferę rozmów życzliwą. Ale jeśli chcemy cokolwiek osiągnąć drogą negocjacji, powinniśmy ze sobą rozmawiać konstruktywnie - powiedział rzecznik Kremla.

ZOBACZ: Koniec trójstronnych rozmów w Abu Zabi. Zełenski o pierwszych ustaleniach

Pieskow powiadomił także, że rozmowy trójstronne mają być kontynuowane w "przyszłym tygodniu". Dodał, że - jak na razie - nie ma planów rozmowy telefonicznej z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ale może ona zostać zorganizowana "w dowolnym momencie".

Rzecznik Kremla oznajmił także podczas niedzielnej rozmowy z dziennikarzami, że spotkanie rosyjskiego przywódcy Władimira Putina ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve’em Witkoffem, które odbyło się w czwartek, było ważne ze względu na instrukcje, jakie po jego zakończeniu otrzymały grupy robocze, uczestniczące w negocjacjach w Abu Zabi.

Zjednoczone Emiraty Arabskie. Trójstronne rozmowy Rosja - USA - Ukraina

Rozmowy w formule trójstronnej pomiędzy Ukrainą, Rosją i USA przeprowadzono w stolicy ZEA w piątek i sobotę. Ich przebieg pozytywnie ocenił także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Negocjacje w Abu Zabi były bardzo konstruktywne i będą kontynuowane w przyszłym tygodniu - poinformował w miniony weekend Witkoff, który uczestniczył w rozmowach w ZEA wspólnie m.in. z Jaredem Kushnerem, zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni