Według CNN, Bovino, który w ostatnich tygodniach stał się publiczną twarzą deportacyjnych operacji służb, wzbudził frustrację przedstawicieli administracji Donalda Trumpa swoim podejściem do zastrzelenia przez swoich funkcjonariuszy mężczyzny w Minneapolis.

ZOBACZ: Lotniskowiec dotarł na Bliski Wschód. Amerykanie gromadzą siły

Godziny po zdarzeniu Bovino bezpodstawnie twierdził, że 37-letni pielęgniarz Alex Pretti zamierzał przeprowadzić "masakrę" na jego podwładnych, a w niedzielnym wywiadzie dla CNN oznajmił, że nie Pretti jest ofiarą, lecz funkcjonariusze.

Biały Dom: Nastąpi wycofywanie ICE z Minneapolis

W poniedziałek Trump wysłał do Minneapolis koordynatora polityki imigracyjnej - "cara od granicy" - Toma Homana, by kierował operacjami w Minnesocie. Według doniesień m.in. Fox News, w przeciwieństwie do preferującego agresywne operacje Bovino Homan opowiadał się za skupieniem służb na zatrzymywaniu i deportacji "najgorszych z najgorszych" nielegalnych imigrantów.

Już w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że Minneapolis mogą opuścić wszyscy agenci Border Patrol, jeśli miejscowe władze będą współpracowały ze służbami.

ZOBACZ: Ogromny transport amerykańskich czołgów w Europie. Ma to jeden cel

Decyzja ta jest kolejną oznaką częściowego wycofania się z dotychczasowego podejścia przez Biały Dom. Według jednego cytowanego przez CNN urzędnika administracji, Trump w niedzielę i poniedziałek spędził kilka godzin oglądając telewizję i był niezadowolony z tego, jak "wypada" jego administracja.

USA: Amerykanie sceptyczni wobec migracyjnej polityki Trumpa

Badania opinii publicznej wskazywały, że działania służb coraz gorzej ocenia też ogół Amerykanów. Odsetek obywateli USA popierających politykę prezydenta Donalda Trumpa w sprawie migracji spadł do najniższego poziomu od początku jego drugiej kadencji - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania Reuters/Ipsos. Działania służb migracyjnych popiera 39 proc. mieszkańców tego kraju.

ZOBACZ: Po spotkaniu Nawrockiego z Sikorskim. "W duchu porozumienia"

Bovino był dotychczas czołową postacią, pojawiając się wszędzie tam, gdzie władze federalne. Jego styl, krótko przystrzyżone włosy i noszony przez niego długi płaszcz sprawiał, że bywał porównywany przez krytyków - w tym gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma - do oficera SS lub Gestapo.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni