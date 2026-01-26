Nagła zmiana w Minneapolis. Agenci migracyjni mają opuścić miasto
Dowódca straży granicznej Border Patrol, kierujący operacjami służb imigracyjnych w Minneapolis, Greg Bovino i część jego funkcjonariuszy opuszczą wkrótce miasto - podała w poniedziałek stacja CNN. Bovino był krytykowany za swoje wypowiedzi po zastrzeleniu przez jego podwładnych Alexa Prettiego.
Według CNN, Bovino, który w ostatnich tygodniach stał się publiczną twarzą deportacyjnych operacji służb, wzbudził frustrację przedstawicieli administracji Donalda Trumpa swoim podejściem do zastrzelenia przez swoich funkcjonariuszy mężczyzny w Minneapolis.
Godziny po zdarzeniu Bovino bezpodstawnie twierdził, że 37-letni pielęgniarz Alex Pretti zamierzał przeprowadzić "masakrę" na jego podwładnych, a w niedzielnym wywiadzie dla CNN oznajmił, że nie Pretti jest ofiarą, lecz funkcjonariusze.
Biały Dom: Nastąpi wycofywanie ICE z Minneapolis
W poniedziałek Trump wysłał do Minneapolis koordynatora polityki imigracyjnej - "cara od granicy" - Toma Homana, by kierował operacjami w Minnesocie. Według doniesień m.in. Fox News, w przeciwieństwie do preferującego agresywne operacje Bovino Homan opowiadał się za skupieniem służb na zatrzymywaniu i deportacji "najgorszych z najgorszych" nielegalnych imigrantów.
Już w poniedziałek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt zapowiedziała, że Minneapolis mogą opuścić wszyscy agenci Border Patrol, jeśli miejscowe władze będą współpracowały ze służbami.
Decyzja ta jest kolejną oznaką częściowego wycofania się z dotychczasowego podejścia przez Biały Dom. Według jednego cytowanego przez CNN urzędnika administracji, Trump w niedzielę i poniedziałek spędził kilka godzin oglądając telewizję i był niezadowolony z tego, jak "wypada" jego administracja.
USA: Amerykanie sceptyczni wobec migracyjnej polityki Trumpa
Badania opinii publicznej wskazywały, że działania służb coraz gorzej ocenia też ogół Amerykanów. Odsetek obywateli USA popierających politykę prezydenta Donalda Trumpa w sprawie migracji spadł do najniższego poziomu od początku jego drugiej kadencji - wynika z opublikowanego w poniedziałek badania Reuters/Ipsos. Działania służb migracyjnych popiera 39 proc. mieszkańców tego kraju.
Bovino był dotychczas czołową postacią, pojawiając się wszędzie tam, gdzie władze federalne. Jego styl, krótko przystrzyżone włosy i noszony przez niego długi płaszcz sprawiał, że bywał porównywany przez krytyków - w tym gubernatora Kalifornii Gavina Newsoma - do oficera SS lub Gestapo.
