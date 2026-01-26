"Zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązują wszystkich. Ostateczna ocena należy jednak do policji" - napisał minister w serwisie X.

Waldemar Żurek udzielił wywiadu w youtubowym programie "Duży w Maluchu", w którym Filip Nowobilski zaprasza swoich gości do kultowego Fiata 126p. Część pytań zadaje, kiedy to gość prowadzi samochód.

- Jak panu się coś przydarzy i pan potrzebuje mieć prawnika na długi proces, to jak pan będzie miał niewielką opłatę rozłożoną na lata, to pan jej w ogóle nie poczuje... - mówi Żurek, prowadząc auto.

- Proszę uważać - przerwał mu w pewnym momencie autor programu. W ten sposób zwrócił uwagę na kobietę, która zbliżyła się i weszła na pasy w czasie, kiedy minister odpowiadał na pytanie. Zwrócił też uwagę na jej bezpieczeństwo.

Waldemar Żurek: Pani była jeszcze daleko

Żurek odparł, że "pani była jeszcze daleko" oraz że "jeździ naprawdę bezpiecznie". Potem dodał, że "musimy się bardzo pilnować", kiedy ktoś wchodzi na pasy.

— Waldemar Żurek (@w_zurek) January 26, 2026

Internauci zwrócili uwagę, że minister sprawiedliwości mógł nie ustąpić pierwszeństwa kobiecie na przejściu dla pieszych.

"Jeżeli miało miejsce wykroczenie, nie uchylam się od odpowiedzialności" - zapewnił Żurek, komentując sytuację w mediach społecznościowych.

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu. Jaka kara za złamanie przepisów?

Zgodnie z art. 13 ustawy Prawo o ruchu drogowym, "pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju".

Zgodnie z przepisami pieszy ma pierwszeństwo zarówno kiedy jest na przejściu, jak i wtedy, gdy wchodzi na pasy. Kierowca, który zbliża się do pasów, powinien zwolnić i być gotowy do zatrzymania się.

Jeśli policja dopatrzy się wykroczenia, Żurkowi za nieustąpienie pierwszeństwa grozi mandat w wysokości 1,5 tys. zł oraz 15 punktów karnych. Jeśli jednak kierowca popełnił takie samo wykroczenie ponownie w ciągu dwóch lat, mandat będzie dwukrotnie wyższy.

jk / polsatnews.pl