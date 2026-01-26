Prawo do otrzymania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego regulują Kodeks pracy (m.in. art. 237¹) oraz tzw. ustawa wypadkowa. Środki mogą trafić do osób, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenia przewidziane są również dla członków rodziny osoby, która zmarła w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego. Przykładowe kwoty

Przy ustalaniu wysokości jednorazowego odszkodowania stosuje się zasadę, zgodnie z którą za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji. Do 31 marca 2026 r. wynosi ona 1636 zł.

Dla przykładu, jeśli lekarze ocenią, że uszczerbek na zdrowiu wyniósł 10 proc., poszkodowany może otrzymać 16 360 zł. Warto dodać, że w przypadku stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji jednorazowe odszkodowanie zwiększa się o kwotę odpowiadającą 3,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 28 636 zł.

Małżonek lub dziecko zmarłego pracownika dostają 147 271 zł. 73 635 zł przysługuje pozostałym członkom rodziny. Możliwe jest uzyskanie środków w przypadku pogorszenia kondycji osoby już przebywającej na rencie.

Lista chorób zawodowych

Istnieje wiele kłopotów zdrowotnych, za które należy się "rekompensata". Wykaz chorób zawodowych uprawniających do świadczeń określa obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z sierpnia 2022 r. Na liście znajdują się m.in.:

choroby zakaźne lub pasożytnicze (a więc np. wirusowe zapalenie wątroby, borelioza)

pylica

astma oskrzelowa

nowotwory

dolegliwości skórne, neurologiczne czy układu ruchu

schorzenia związane z promieniowaniem albo pracą w niskiej lub wysokiej temperaturze

Procentowy uszczerbek na zdrowiu może w najcięższych przypadkach sięgać nawet 100 proc. Jak wynika z materiałów informacyjnych PZU, dotyczy to m.in. całkowitej utraty wzroku, trwałej utraty zdolności poruszania się czy ciężkich schorzeń neurologicznych.

"W 2024 r. ZUS wypłacił blisko 44 tys. jednorazowych odszkodowań. Ich suma to prawie 408,5 mln zł" - informuje organ rentowy ZUS w komunikacie z 3 kwietnia 2025 r.

Należy pamiętać, że środków tych nie otrzymuje się automatycznie. Konieczne jest wypełnienie wniosku (Wniosek o jednorazowe odszkodowanie) oraz dostarczenie zaświadczenia o stanie zdrowia. Ocena skali uszczerbku dokonywana jest przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu.

Odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego - komu i ile przysługuje

