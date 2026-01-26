Do zdarzenia doszło w Łomży w czwartek wieczorem. Po godzinie 20.00 dyżurny tamtejszej komendy policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży puszki w jednym ze sklepów. Złodzieje uciekli.

Policjanci przybyli na miejsce i sprawdzili monitoring. Jeden ze sprawców w sklepie wziął z półki piwo, upuścił je i rozbił. Tak odwrócił uwagę pracownicy sklepu. Wtedy jego kolega chwycił puszkę charytatywną WOŚP i wybiegł ze sklepu. Pierwszy z mężczyzn zrobił to samo po chwili.

Kradzież puszki WOŚP. Sprawca na przepustce z więzienia

Policjanci namierzyli złodzieja następnego dnia. Okazał się nim 40-letni mieszkaniec Makowa Mazowieckiego. "Podczas zatrzymania mężczyzna wyjął nóż i zaatakował policjantów. Został obezwładniony" - relacjonuje Komenda Miejska Policji w Łomży.

Kiedy mundurowi sprawdzili dane sprawcy, szybko ustalili, że mężczyzna jest w trakcie przerwy w odbywaniu kary za "najcięższą zbrodnię". Odsiaduje wyrok 25 lat pozbawienia wolności.

ZOBACZ: 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ile dotąd zebrano?

Mało tego, funkcjonariusze ustalili, że w grudniu 2025 roku ten sam mężczyzna "publicznie i bez powodu" kierował groźby karalne wobec innej osoby. To nie koniec. W tym samym czasie dokonał kradzieży w jednym ze sklepów na kwotę ponad 800 złotych. "Obu tych czynów dopuścił się w warunkach recydywy" - wskazali funkcjonariusze.

Ukradł i napadł na policjantów. Prokurator stawia zarzuty

Prokurator przedstawił mężczyźnie cztery zarzuty. "W tym kradzieży zuchwałej, czynnej napaści na funkcjonariuszy, gróźb karalnych oraz kradzieży sklepowej. 40-latek decyzją sądu trafił na trzy miesiące aresztu".

Za kradzież szczególnie zuchwałą mężczyźnie grozi osiem lat pozbawienia wolności. Za napaść na funkcjonariuszy 10 lat. Za wcześniejszą kradzież prawo przewiduje karę do pięciu lat, za groźby - do trzech lat. "Biorąc pod uwagę, że czynów dopuścił się w warunkach recydywy kara może zostać zwiększona nawet o połowę" - czytamy w komunikacie policji.

ZOBACZ: Napadał na kobiety metodą "na wyrwę". "Multirecydywista" w rękach służb

W poniedziałek 26 stycznia policjanci znaleźli i zatrzymali również 30-latka, który pomagał w kradzieży puszki WOŚP. Jak informują funkcjonariusze, drugi zatrzymany dokonał kradzieży "wspólnie i w porozumieniu" ze swoim kolegą.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Modlę się za niego". Zaskakujące wyznanie Przemysława Czarnka Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jk / polsatnews.pl