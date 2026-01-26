Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) przekazała, że do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 19:45 czasu lokalnego. Wówczas, podczas startu z międzynarodowego lotniska w Bangor w stanie Maine, rozbił się odrzutowiec Bombardier Challenger 600. W chwili wypadku na pokładzie znajdowało się osiem osób.

DEVELOPING: CHALLENGER 650 CRASHES DURING TAKEOFF IN MAINE



A Bombardier Challenger 650 private jet has crashed during takeoff at Bangor International Airport (BGR), Maine, with 8 people on board, according to multiple reports.



The aircraft, N10KJ (A00345), is registered to… pic.twitter.com/B9HP8KMSkS — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) January 26, 2026

Agencja Reutera wskazała w poniedziałkowym komunikacie, że szczegóły zdarzenia nadal są nieznane. Nie wiadomo, jakie były przyczyny wypadku. Nie przekazano także żadnych informacji o losie pasażerów oraz członków załogi.

ZOBACZ: Armagedon pogodowy w USA i Kanadzie. Fern odciął od prądu setki tysięcy osób

Raporty wskazują na to, że przed zdarzeniem na lotnisku w Bangor zaczął padać śnieg, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na to, że pogoda miała wpływ na wypadek.

Prywatny odrzutowiec rozbił się w USA.

Jak poinformował agencji rządowy urzędnik, zaznajomiony ze sprawą, w wyniku katastrofy na miejscu wybuchł rozległy pożar. Samolot, który wziął udział w wypadku, przyleciał do Maine z Teksasu.

ZOBACZ: Samochód wjechał w dom, są poszkodowani. Groźny wypadek w Płocku

FAA ogłosiła, że będzie prowadzić dochodzenie w sprawie wypadku wraz z Narodową Radą Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni