"Zdecydowane" zaufanie wobec Karola Nawrockiego zadeklarowało 25 proc. badanych. Kolejne 22,7 proc. uczestników sondażu wskazało, że "raczej ufa" głowie państwa. Brak zaufania wobec prezydenta zadeklarowało 45,9 proc. respondentów ("zdecydowanie nie ufa" 30,1 proc. badanych; "raczej nie ufa" - 15,8 proc.).

Nawrocki po raz kolejny utrzymał się na pozycji lidera. Jest to jednak następny miesiąc ze spadkiem jego zaufania, po rekordowej wartości 51,8 proc. w listopadzie. W grudniu zaufanie do prezydenta deklarowało z kolei 49,3 proc. badanych.

Karol Nawrocki liderem w najnowszym sondażu zaufania

Tuż za Nawrockim uplasował się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, któremu "zdecydowanie" ufa 18,4 proc. uczestników sondażu. Kolejne 25,6 proc. ankietowanych "raczej ufa" wicepremierowi. Brak zaufania wobec niego deklaruje 48,3 proc. badanych.

W porównaniu z grudniowym sondażem notowania Sikorskiego poprawiły się. Zaliczył on wzrost zaufania o 3 punkty procentowe wobec poprzedniego badania.

Na podium znalazł się także premier Donald Tusk, któremu "zdecydowanie" ufa 16,1 proc. ankietowanych. 25,6 proc. badanych "raczej" deklaruje zaufanie wobec szefa rządu. Kolejne 53,3 proc. respondentów. nie ufa premierowi.

Jest to najlepszy wynik Tuska od kwietnia 2025 roku. W styczniu premierowi udało się przekroczyć barierę 40 proc. czego nie dokonał od momentu przegranej Rafała Trzaskowskiego w ubiegłorocznych wyborach prezydenckich.

Zbadali zaufanie do polityków. Na pierwszych pozycjach rozpoznawalne nazwiska

Poza podium znalazł się Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu cieszy się zaufaniem na poziomie 37,4 proc., co oznacza spadek o 2,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Nieufnych wobec tego polityka jest natomiast 49,7 proc. respondentów (wzrost o 2,7 pkt proc.) Neutralne pozostaje 12,5 proc. ankietowanych.

Na kolejnej pozycji znalazł się wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, któremu ufa 37,8 proc. uczestników badania. Brak zaufania deklaruje 40,8 proc. ankietowanych.

34,9 proc. respondentów zaufało ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Brak zaufania do szefa ludowców deklaruje 40,9 proc. ankietowanych.

Zaufanie do polityków w styczniu. Wyniki najnowszego sondażu

Kolejne miejsce w rankingu należy do byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który cieszy się zaufaniem na poziomie 34,7 proc. 57,9 proc. badanych pozostaje nieufnych.

Za byłym szefem rządu znaleźli się: wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL) z wynikiem 29,7 proc. oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z 29,4 proc. zaufania. Na 10. miejscu w rankingu jest Jarosław Kaczyński, który cieszy się zaufaniem 27,6 proc. badanych.

Byłemu marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni ufa 25,1 proc. badanych, a liderowi Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi - 24,2 proc. Na ostatnim miejscu z wynikiem 23,4 proc. znalazł się Adrian Zandberg, co oznacza spadek o 3,9 pkt proc. w porównaniu z grudniem.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 20-21 stycznia 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

