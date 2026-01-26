Siedem tysięcy osób spędziło noc na lotnisku. Potężny atak zimy w Azji
Odwołali dziesiątki lotów, setki pociągów nie były w stanie jechać dalej. To skutki ataku zimy na północy Japonii, który trwa od kilku dni. W niektórych miejscach zanotowano najsilniejsze śnieżyce od lat. Kilka tysięcy podróżnych koczowało na lotnisku w pobliżu Sapporo. Samo miasto zorganizowało tymczasowy nocleg dla podróżnych uwięzionych przez złą pogodę. Są ranni i ofiary śmiertelne.
- Japonię nawiedziły intensywne śnieżyce. Według tamtejszych mediów fatalne warunki doprowadziły do śmierci pięciu osób. 37 zostało rannych
- Rekordowe opady śniegu zanotowano w Sapporo, gdzie w 48 godzin spadło ponad pół metra śniegu, co doprowadziło do paraliżu komunikacyjnego
- Około 7 tysięcy osób spędziło noc na lotnisku New Chitose
- Sapporo zapewniło tymczasowe schronienie i koce dla uwięzionych podróżnych. Pryzmy śniegu w mieście osiągają cztery metry
To jeden z najsilniejszych ataków zimy, jaki odnotowano w ostatnich latach w Japonii. W północnej części kraju intensywnie sypie śnieg, powodując bardzo poważne utrudnienia. Według japońskiej agencji zarządzania kryzysowego (FDMA) od 20 do 25 stycznia z powodu złych warunków zginęło pięć osób, a 37 zostało rannych. Bardzo ciężka sytuacja w weekend panowała w mieście Sapporo.
Tysiące ludzi spędziło noc na lotnisku. Rekordowe opady śniegu
Nigdy wcześniej w Sapporo nie notowano takich śnieżyc. W ciągu 48 minionych godzin spadły tam 64 cm śniegu. To największy poziom opadów w tym rejonie od 1999 roku, czyli od kiedy zaczęto gromadzić dane - podaje regionalne obserwatorium meteorologiczne w Sapporo.
W niedzielę o godz. 16:00 grubość pokrywy śnieżnej w tym mieście wynosiła 112 cm, a w poniedziałek o godz. 11:00 lokalnego czasu sięgała 108 cm. To pierwszy raz od 2022 roku, kiedy w Sapporo leży ponad metr śniegu - informują miejscowe media.
Tak intensywne śnieżyce doprowadziły do prawdziwego paraliżu komunikacyjnego. W niedzielę nie kursowało 545 pociągów, w tym ekspresowe linie obsługujące połączenia z lotniska New Chitose do Sapporo oraz okolicznych miejscowości. Utrudnienia utrzymywały się w poniedziałek rano, kiedy zawieszono ruch 405 tamtejszych składów.
Ponieważ oprócz pociągów nie kursowały również autobusy łączące lotnisko z miastem, obiekt został praktycznie odcięty. Około 7 tys. osób musiało z tego powodu spędzić noc z niedzieli na poniedziałek na lotnisku New Chitose.
Z powodu fatalnych warunków w niedzielę linie lotnicze Japan Airlines oraz All Nippon Airways odwołały łącznie 97 lotów.
Miasto rozdawało koce. Pryzmy śniegu wznoszą się na cztery metry
W samym Sapporo również uwięzionych zostało wielu podróżnych. Miasto udostępniło podziemny łącznik stacji metra, tworząc z niego tymczasowe schronienie dla podróżnych. Rozdano ponad tysiąc koców. Atak zimy zaskoczył wielu turystów, którzy przyjechali w okoliczne góry na narty:
"Nigdy nie myślałem, że spędzę tu noc. Było zimno, cieszę się, że otrzymałem koc" - opowiedział gazecie "Yomiuri Shimbun" 71-letni mężczyzna, który do Sapporo przyjechał na narty z miasta Moriyama.
Chociaż główne drogi w Sapporo były przejezdne, w serwisach społecznościowych pojawiły się komentarze opisujące chaos komunikacyjny w mieście. Niektórzy twierdzili, że w kolejce do postoju taksówek na lotnisku stało ponad 200 osób, a wielu nie udało się wydostać z portu lotniczego.
Śniegu w mieście było tyle, że w niektórych miejscach składowania po odśnieżaniu usypiska osiągają cztery metry wysokości - informował serwis UHB.
Według prognoz w kolejnych dniach śnieżyce nie znikną i nad północną Japonię znowu nadciągnie strefa silniejszych opadów. Problemy komunikacyjne mogą się więce powtórzyć.
