To jeden z najsilniejszych ataków zimy, jaki odnotowano w ostatnich latach w Japonii. W północnej części kraju intensywnie sypie śnieg, powodując bardzo poważne utrudnienia. Według japońskiej agencji zarządzania kryzysowego (FDMA) od 20 do 25 stycznia z powodu złych warunków zginęło pięć osób, a 37 zostało rannych. Bardzo ciężka sytuacja w weekend panowała w mieście Sapporo.

Tysiące ludzi spędziło noc na lotnisku. Rekordowe opady śniegu

Nigdy wcześniej w Sapporo nie notowano takich śnieżyc. W ciągu 48 minionych godzin spadły tam 64 cm śniegu. To największy poziom opadów w tym rejonie od 1999 roku, czyli od kiedy zaczęto gromadzić dane - podaje regionalne obserwatorium meteorologiczne w Sapporo.

W niedzielę o godz. 16:00 grubość pokrywy śnieżnej w tym mieście wynosiła 112 cm, a w poniedziałek o godz. 11:00 lokalnego czasu sięgała 108 cm. To pierwszy raz od 2022 roku, kiedy w Sapporo leży ponad metr śniegu - informują miejscowe media.

Tak intensywne śnieżyce doprowadziły do prawdziwego paraliżu komunikacyjnego. W niedzielę nie kursowało 545 pociągów, w tym ekspresowe linie obsługujące połączenia z lotniska New Chitose do Sapporo oraz okolicznych miejscowości. Utrudnienia utrzymywały się w poniedziałek rano, kiedy zawieszono ruch 405 tamtejszych składów.

Uncut_Reality/X Japonia zmaga się z potężnym atakiem zimy. W Sapporo zanotowano rekordowe opady śniegu w krótkim czasie

Ponieważ oprócz pociągów nie kursowały również autobusy łączące lotnisko z miastem, obiekt został praktycznie odcięty. Około 7 tys. osób musiało z tego powodu spędzić noc z niedzieli na poniedziałek na lotnisku New Chitose.

Z powodu fatalnych warunków w niedzielę linie lotnicze Japan Airlines oraz All Nippon Airways odwołały łącznie 97 lotów.

Miasto rozdawało koce. Pryzmy śniegu wznoszą się na cztery metry

W samym Sapporo również uwięzionych zostało wielu podróżnych. Miasto udostępniło podziemny łącznik stacji metra, tworząc z niego tymczasowe schronienie dla podróżnych. Rozdano ponad tysiąc koców. Atak zimy zaskoczył wielu turystów, którzy przyjechali w okoliczne góry na narty:

"Nigdy nie myślałem, że spędzę tu noc. Było zimno, cieszę się, że otrzymałem koc" - opowiedział gazecie "Yomiuri Shimbun" 71-letni mężczyzna, który do Sapporo przyjechał na narty z miasta Moriyama.

Chociaż główne drogi w Sapporo były przejezdne, w serwisach społecznościowych pojawiły się komentarze opisujące chaos komunikacyjny w mieście. Niektórzy twierdzili, że w kolejce do postoju taksówek na lotnisku stało ponad 200 osób, a wielu nie udało się wydostać z portu lotniczego.

Reid Langston/X Na lotnisku pod Sapporo około 7 tysięcy osób musiało spędzić noc. Transport w mieście był bardzo utrudniony

Śniegu w mieście było tyle, że w niektórych miejscach składowania po odśnieżaniu usypiska osiągają cztery metry wysokości - informował serwis UHB.

Według prognoz w kolejnych dniach śnieżyce nie znikną i nad północną Japonię znowu nadciągnie strefa silniejszych opadów. Problemy komunikacyjne mogą się więce powtórzyć.



Źródło: Yomiuri, NHK, Mainichi, UHB, "Asahi Shimbun"

