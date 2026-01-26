Według tegorocznego rankingu siły militarnej Global Firepower Francja jest szóstą armią świata. Pierwsza trójka to kolejno Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny, za nimi zaś uplasowały się Indie i Korea Południowa. Francja jest zatem pierwszym europejskim krajem NATO na liście.

Okazuje się jednak, że w przypadku wojny o wysokiej intensywności Służba Energii Operacyjnej francuskich sił zbrojnych nie będzie w stanie zaopatrzyć ich w paliwo - poinformował portal Opex 360.

Przyczyną ma być chroniczny niedobór personelu, przestarzały sprzęt i niewystarczające finansowanie. Wojsko oszacowało, że utrzymanie dywizji liczącej ponad 20 tys. żołnierzy wymaga co najmniej pięciu milionów litrów paliwa i tysięcy kontenerów, a jeden dzień ciągłych walk wymaga użycia około 130 cystern.

Francuska armia potrzebuje 800 nowych cystern, aby zastąpić te stare. Jednak budżet zakłada zakup tylko 376 sztuk.

Francuska armia z problemami. Armia niegotowa do obrony?

Francuski poseł Bastien Lachaud podkreślił, że służba nie jest w stanie zapewnić personelu również w sektorach IT i administracyjnym - podaje Opex 360.

Z kolei Sztab Generalny Armii Francuskiej ogłosił, że dokona przeglądu podziału funduszy.

Ćwiczenia na Grenlandii. Francja wysłała grupę żołnierzy

W zeszłym tygodniu Francja wysłała grupę żołnierzy na Grenlandię, aby wzięli udział w oddzielnych wspólnych ćwiczeniach pod przewodnictwem Danii.

W środę Francja zwróciła się z prośbą o zgodę na przeprowadzenie ćwiczeń NATO w Grenlandii. Jak poinformowało biuro prezydenta Emmanuela Macrona, Paryż jest gotowy, aby się w nie zaangażować.

Francuski dziennik "Le Monde" poinformował, że Macron rozmawiał z liderami frakcji o wysłaniu wojsk na Ukrainę. Według dziennikarzy w trzygodzinnym spotkaniu wzięło udział około 30 osób - przypomina agencja Unian.

