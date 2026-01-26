"Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami służb doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni należącej do dziadka dziecka, będącego myśliwym z wieloletnim stażem" - podał w niedzielę Polski Związek Łowiecki ws. dwuletniej dziewczynki postrzelonej w stopę z broni myśliwskiej.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 18 w gminie Pasym (woj. warmińsko-mazurskie), po zakończonym polowaniu.

Postrzelenie dwulatki w stopę. Komunikat PZŁ

Właścicielem broni był 51-letni dziadek dziewczynki. Zarówno on, jak i jej matka, byli trzeźwi w czasie zdarzenia - przekazała olsztyńska policja.

"Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna posiada pozwolenie na dwie jednostki broni" - czytamy w komunikacie służb.

PZŁ przekazało, że po zdarzeniu dziecko zostało niezwłocznie przewiezione do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Związek przekazał, że według jego informacji życiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo.

Policja prowadzi na miejscu czynności pod nadzorem prokuratora. Ich celem jest ustalenie okoliczności i dokładnych przyczyn tego zdarzenia. PZŁ wyraził ubolewanie z powodu zdarzenia i zaznaczył gotowość do współpracy w celu jego wyjaśnienia. Co więcej ma zgłosić sprawę do okręgowego rzecznika dyscyplinarnego.

"Rzecznik po dokonaniu ustaleń podejmie stosowne działania dyscyplinarne" - zapowiedział PZŁ.

