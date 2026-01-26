W USA z powodu ekstremalnej zimy odwołano w niedzielę 17 tys. lotów, najwięcej od czasu pandemii Covid-19 - poinformowała firma analityczna Cirium. Dodała, że powodu burzy śnieżnej, wiatru i mrozu odwołano około 30 proc. przylotów międzynarodowych.

"Waszyngtońskie lotnisko Ronalda Reagana w niedzielę nie działało wcale" - podała CBS.

Zapowiedziano odwołanie co najmniej 3,5 tys. połączeń w poniedziałek - podała stacja CBS.

Jak poinformował serwis magazynu Airways na podstawie danych Cirium, w niedzielę o godz. 9:00 czasu wschodnioamerykańskiego firma Cirium odnotowała powszechne zakłócenia w rozkładach lotów krajowych i międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych. Z 23 735 planowanych odlotów odwołano 8231 (34,68 proc.). Ucierpiały również loty międzynarodowe do USA, gdzie odwołano 720 z 2283 zaplanowanych lotów (31,54 proc.).

Wczesne dane z niedzieli wykazały jedne z najwyższych wskaźników odwołanych lotów w:

Philadelphia International Airport (94,03 proc.),

(94,03 proc.), Ronald Reagan Washington National Airport w Waszyngtonie (91,02 proc.),

w Waszyngtonie (91,02 proc.), LaGuardia Airport w Nowym Yorku (83,44 proc.),

w Nowym Yorku (83,44 proc.), Newark Liberty International Airport (81,69 proc.) i

(81,69 proc.) i Charlotte Douglas International Airport (81,68 proc.).

Duże węzły komunikacyjne, takie jak Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (44,89 proc.) i Dallas-Fort Worth International Airport (44,88 proc.), również odnotowały poważne zakłócenia.

Największą liczbę odwołanych lotów wśród głównych przewoźników w USA odnotowały linie:

JetBlue Airways (72,02 proc.)

(72,02 proc.) American Airlines (55,63 proc.),

(55,63 proc.), Delta Air Lines (43,38 proc.)

(43,38 proc.) i United Airlines (37,71 proc.).

Linie lotnicze Delta poinformowały, że przywracają tylko te połączenia, które mogą być ocenione jako bezpieczne.

Przeciętnie każdego dnia w Stanach Zjednoczonych z 44 tys. lotów korzysta ponad 3 mln pasażerów - informuje na swojej stronie internetowej amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa. W szczytowych momentach w powietrzu znajduje się ponad 5,5 tys. samolotów pasażerskich.

Burza Fern paraliżuje USA. Odwołane loty i przerwy w dostawach prądu

Obecna trudna sytuacja w USA jest spowodowana burzą Fern, która rozpoczęła się w piątek, paraliżując wschodnie i południowe stany USA. Najpoważniejsze skutki żywiołu odnotowano w Tennessee, gdzie wystąpiło ponad 266 tys. przerw w dostawie prądu - informuje serwis internetowy dziennika "New York Post".

Prognozy wskazują, że skutki potężnej burzy śnieżnej mogą mieć wpływ na ponad 235 milionów Amerykanów w prawie 40 stanach.

Z powodu silnych mrozów i paraliżu energetycznego, prezydent USA Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej w Karolinie Południowej i Karolinie Północnej, Wirginii, Tennessee, Georgii, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luizjanie, Missisipi, Indianie i Wirginii Zachodniej.

