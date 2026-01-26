Były wiceszef ABW zwolniony. "Patriotyczna impreza" w tle
"Lech Wojciechowski, wiceszef ABW z czasów PiS i potem pracownik BBN, został z dniem 26 stycznia 2026 dyscyplinarnie wydalony ze służby w ABW" - przekazał na platformie X minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Polityk KO wyjaśnił, że "pozostający formalnie funkcjonariuszem uczestniczył w przedsięwzięciu politycznym PiS pod koniec ubiegłego roku".
Tomasz Siemoniak zaznaczył w swoim wpisie, że "wyczerpana została procedura wyjaśnienia i zwolnienia zgodnie z przepisami".
Minister wyjaśnił, że powodem zwolnienia jest "złamanie zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 ustawy o ABW i AW poprzez uczestniczenie w działalności partii politycznej lub na jej rzecz". "Wojciechowski pozostający formalnie funkcjonariuszem uczestniczył w przedsięwzięciu politycznym PiS pod koniec ubiegłego roku" - napisał polityk KO.
ZOBACZ: Polska 2050 alarmuje ABW i prokuraturę. "Próba ingerencji w proces wyborczy"
"Nie ma miejsca w służbach dla politycznych działaczy" - podsumował swój wpis.
Siemoniak: Prawo zabrania agentom działalności politycznej
W listopadzie ubiegłego roku Siemoniak poinformował, że wobec funkcjonariusza ABW, który wziął udział w spotkaniu z udziałem polityków PiS, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Zaznaczył wówczas, że prawo zabrania funkcjonariuszom wszelkiej działalności politycznej.
- Ponosi konsekwencje jedyny, który tam był w służbie, były wiceszef ABW, który pracował w BBN za prezydenta Andrzeja Dudy i był delegowany z ABW. Powrócił. W sensie formalnym jest funkcjonariuszem - mówił Siemoniak w RMF FM.
Były wiceszef ABW na "patriotycznej domówce" z politykami PiS
W listopadzie ub.r. Siemoniak poinformował, że wobec funkcjonariusza ABW, który wziął udział w spotkaniu z udziałem polityków PiS, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Zaznaczył wówczas, że prawo zabrania funkcjonariuszom wszelkiej działalności politycznej.
Pod koniec października portal Fakt.pl napisał, że po konwencji programowej w Katowicach politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się na "patriotyczną domówkę". Opublikował też zdjęcia z tego spotkania.
ZOBACZ: Zatrzymania za działanie na rzecz obcego wywiadu. ABW wskazuje szczegóły
Media podały, że "patriotyczna domówka" była w rzeczywistości spotkaniem bliskiej PiS grupy biznesmenów, posłów i byłych oraz wciąż czynnych agentów służb specjalnych. "Był na niej również były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Lech Wojciechowski i były funkcjonariusz policji, a następnie CBA Jarosław Karwel, dziś pracujący dla jednego z najbogatszych Polaków Rafała Brzoski" - podał Onet.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej