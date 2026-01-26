Tomasz Siemoniak zaznaczył w swoim wpisie, że "wyczerpana została procedura wyjaśnienia i zwolnienia zgodnie z przepisami".

Minister wyjaśnił, że powodem zwolnienia jest "złamanie zakazu zawartego w art. 81 ust. 1 ustawy o ABW i AW poprzez uczestniczenie w działalności partii politycznej lub na jej rzecz". "Wojciechowski pozostający formalnie funkcjonariuszem uczestniczył w przedsięwzięciu politycznym PiS pod koniec ubiegłego roku" - napisał polityk KO.

ZOBACZ: Polska 2050 alarmuje ABW i prokuraturę. "Próba ingerencji w proces wyborczy"

"Nie ma miejsca w służbach dla politycznych działaczy" - podsumował swój wpis.

Siemoniak: Prawo zabrania agentom działalności politycznej

W listopadzie ubiegłego roku Siemoniak poinformował, że wobec funkcjonariusza ABW, który wziął udział w spotkaniu z udziałem polityków PiS, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Zaznaczył wówczas, że prawo zabrania funkcjonariuszom wszelkiej działalności politycznej.



- Ponosi konsekwencje jedyny, który tam był w służbie, były wiceszef ABW, który pracował w BBN za prezydenta Andrzeja Dudy i był delegowany z ABW. Powrócił. W sensie formalnym jest funkcjonariuszem - mówił Siemoniak w RMF FM.

Były wiceszef ABW na "patriotycznej domówce" z politykami PiS

W listopadzie ub.r. Siemoniak poinformował, że wobec funkcjonariusza ABW, który wziął udział w spotkaniu z udziałem polityków PiS, zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne. Zaznaczył wówczas, że prawo zabrania funkcjonariuszom wszelkiej działalności politycznej.

Pod koniec października portal Fakt.pl napisał, że po konwencji programowej w Katowicach politycy Prawa i Sprawiedliwości udali się na "patriotyczną domówkę". Opublikował też zdjęcia z tego spotkania.

ZOBACZ: Zatrzymania za działanie na rzecz obcego wywiadu. ABW wskazuje szczegóły

Media podały, że "patriotyczna domówka" była w rzeczywistości spotkaniem bliskiej PiS grupy biznesmenów, posłów i byłych oraz wciąż czynnych agentów służb specjalnych. "Był na niej również były wiceszef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Lech Wojciechowski i były funkcjonariusz policji, a następnie CBA Jarosław Karwel, dziś pracujący dla jednego z najbogatszych Polaków Rafała Brzoski" - podał Onet.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni