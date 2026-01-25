"Przedłużanie działań wojennych, skutkujące coraz poważniejszymi konsekwencjami dla ludności cywilnej, pogłębia podziały między narodami i oddala sprawiedliwy oraz trwały pokój" - czytamy we wpisie papieża na platformie X.

Zwrócił się też do decyzyjnych polityków, żeby poczynili oni jeszcze większe działania w celu zażegnania tego konfliktu.

"Apeluję do wszystkich, aby jeszcze bardziej zintensyfikowali wysiłki, by położyć kres tej wojnie" - dodał papież.

Papież zaapelował do wiernych o modlitwę. "Wojna toczy się w imię interesów"

W kolejnym wpisie papież zaapelował do wiernych o modlitwę za pokój we wszystkich miejscach na świecie, w których trwają konflikty. Leon XIV oprócz Ukrainy wymienił m.in. Bliski Wschód.

"Módlmy się o pokój: na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i we wszystkich regionach, gdzie, niestety, toczy się wojna w imię interesów, które nie są zbieżne z interesami narodów. Pokój buduje się w poszanowaniu narodów" - czytamy we wpisie duchownego.

Szansa na przełom ws. Ukrainy? Media o ewentualnym spotkaniu Zełenski - Putin

Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie wyklaruje się wizja planu pokojowego ws. Ukrainy. Z medialnych doniesień wynika, że rozmowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w których udział biorą Rosjanie i Ukraińcy oraz Amerykanie, przynoszą pozytywny skutek.

W przyszłym tygodniu może dojść do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - poinformowała agencja Axios.

- W sali negocjacyjnej panowała atmosfera wzajemnego szacunku między stronami, ponieważ naprawdę chciały one znaleźć rozwiązanie - powiedział Reuterowi amerykański urzędnik, zastrzegający sobie anonimowość.

Jego zdaniem spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina jest coraz bliżej. - Doszliśmy do bardzo szczegółowych ustaleń - przekazał.

