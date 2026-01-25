"Z bólem śledzę rozwój wydarzeń". Papież apeluje ws. Ukrainy
"Z bólem śledzę rozwój wydarzeń na Ukrainie, jestem blisko i modlę się za tych, którzy cierpią" - przekazał w niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych papież Leon XIV. Ojciec Święty dodał, że obawia się eskalacji działań wojennych.
"Przedłużanie działań wojennych, skutkujące coraz poważniejszymi konsekwencjami dla ludności cywilnej, pogłębia podziały między narodami i oddala sprawiedliwy oraz trwały pokój" - czytamy we wpisie papieża na platformie X.
Zwrócił się też do decyzyjnych polityków, żeby poczynili oni jeszcze większe działania w celu zażegnania tego konfliktu.
"Apeluję do wszystkich, aby jeszcze bardziej zintensyfikowali wysiłki, by położyć kres tej wojnie" - dodał papież.
Papież zaapelował do wiernych o modlitwę. "Wojna toczy się w imię interesów"
W kolejnym wpisie papież zaapelował do wiernych o modlitwę za pokój we wszystkich miejscach na świecie, w których trwają konflikty. Leon XIV oprócz Ukrainy wymienił m.in. Bliski Wschód.
"Módlmy się o pokój: na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i we wszystkich regionach, gdzie, niestety, toczy się wojna w imię interesów, które nie są zbieżne z interesami narodów. Pokój buduje się w poszanowaniu narodów" - czytamy we wpisie duchownego.
Szansa na przełom ws. Ukrainy? Media o ewentualnym spotkaniu Zełenski - Putin
Wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie wyklaruje się wizja planu pokojowego ws. Ukrainy. Z medialnych doniesień wynika, że rozmowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w których udział biorą Rosjanie i Ukraińcy oraz Amerykanie, przynoszą pozytywny skutek.
W przyszłym tygodniu może dojść do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem - poinformowała agencja Axios.
- W sali negocjacyjnej panowała atmosfera wzajemnego szacunku między stronami, ponieważ naprawdę chciały one znaleźć rozwiązanie - powiedział Reuterowi amerykański urzędnik, zastrzegający sobie anonimowość.
Jego zdaniem spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina jest coraz bliżej. - Doszliśmy do bardzo szczegółowych ustaleń - przekazał.
