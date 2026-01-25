Wypadek w Kłódce. Siedem osób rannych, w tym troje dzieci

Komenda Miejska PSP w Grudziądzu przekazała, że do wypadku doszło w niedzielę chwilę przed godz. 16:20.

Wypadek w Kłódce. Siedem osób rannych

Służby otrzymały informacje, że na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Kłódka (woj. kujawsko-pomorskie) zderzył się czołowo dwa auta.

W samochodach podróżowało łącznie siedem osób. Wszystkie trafiły do szpitala. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci.

Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.

Na miejscu cały czas pracują służby, które szczegółowo ustalają przebieg zdarzenia.

W powiecie grudziądzkim panują w niedzielę trudne warunki na drogach. IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed marznącymi opadami, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź.

