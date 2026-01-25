Wypadek w Kłódce. Siedem osób rannych, w tym troje dzieci
Siedem osób zostało rannych po wypadku, do którego doszło w miejscowości Kłódka (woj. kujawsko-pomorskie) - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci. Trasa w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana.
Komenda Miejska PSP w Grudziądzu przekazała, że do wypadku doszło w niedzielę chwilę przed godz. 16:20.
Wypadek w Kłódce. Siedem osób rannych
Służby otrzymały informacje, że na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Kłódka (woj. kujawsko-pomorskie) zderzył się czołowo dwa auta.
W samochodach podróżowało łącznie siedem osób. Wszystkie trafiły do szpitala. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci.
Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.
Na miejscu cały czas pracują służby, które szczegółowo ustalają przebieg zdarzenia.
W powiecie grudziądzkim panują w niedzielę trudne warunki na drogach. IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed marznącymi opadami, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź.
