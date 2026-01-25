Wypadek w Kłódce. Siedem osób rannych, w tym troje dzieci

Polska

Siedem osób zostało rannych po wypadku, do którego doszło w miejscowości Kłódka (woj. kujawsko-pomorskie) - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci. Trasa w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana.

Dwa rozbite samochody po czołowym zderzeniu na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Kłódka.
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
Czołowe zderzenie na DK16. Siedem osób trafiło do szpitala

Komenda Miejska PSP w Grudziądzu przekazała, że do wypadku doszło w niedzielę chwilę przed godz. 16:20. 

Wypadek w Kłódce. Siedem osób rannych

Służby otrzymały informacje, że na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Kłódka (woj. kujawsko-pomorskie) zderzył się czołowo dwa auta.

 

ZOBACZ: W auto uderzyły dwa pociągi, wybuchł pożar. Groźne zdarzenie pod Warszawą

 

W samochodach podróżowało łącznie siedem osób. Wszystkie trafiły do szpitala. Wśród poszkodowanych jest troje dzieci. 

 

Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać około trzech godzin.

 

Na miejscu cały czas pracują służby, które szczegółowo ustalają przebieg zdarzenia.

 

W powiecie grudziądzkim panują w niedzielę trudne warunki na drogach. IMGW wydał ostrzeżenia 2. stopnia przed marznącymi opadami, które mogą powodować niebezpieczną gołoledź.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Awantura w KRS. W środku policja, doszło do przepychanek
Paulina Godlewska / polsatnews.pl / PAP
Czytaj więcej
KŁÓDKAPOLICJAPOLSKARANNISTRAŻ POŻARNAWYPADEK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 