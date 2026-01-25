Szykuje się zmiana w pogodzie, ale kierowcy muszą uważać. Najnowsza prognoza

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, na południu kraju większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Na południu i w centrum kraju miejscami opady deszczu, w szczytowych partiach gór miejscami opady śniegu.

Na północy i północnym wschodzie kraju opady deszczu ze śniegiem, miejscami śniegu oraz deszczu lub mżawki marznącej, powodujące gołoledź; opady marznące miejscami będą o umiarkowanym natężeniu.

Pogoda na 26 i 27 stycznia. Kierowcy muszą uważać na gołoledź

Miejscami, głównie na wschodzie i północy kraju, silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna od minus 2 do 0 st. C na północnym wschodzie kraju, od 1 do 3 st. C w pasie od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę i w rejonie Sudetów, od 4 do 7 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie kraju miejscami porywisty, a na wybrzeżu Pomorza Zachodniego dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych, na północy kraju z kierunków wschodnich. W szczytowych partiach Sudetów porywy do 70 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże i całkowite, na południu kraju większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Na zachodzie kraju miejscami opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Na wschodzie kraju i miejscami w centrum opady deszczu ze śniegiem, deszczu i mżawki, miejscami marznące i powodujące gołoledź.

Na północy kraju opady mieszane deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami deszczu lub mżawki marznącej, powodujące gołoledź. Miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna od minus 4 do 0 st. C, miejscami na południowym wschodzie kraju około 1 st. C; na zachodzie kraju spadek temperatury poniżej 0 st. C powodować będzie miejscami oblodzenie dróg. Wiatr słaby, z kierunków południowych, miejscami zmienny, a na Pomorzu słaby i umiarkowany, wschodni. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda na wtorek. Opady i zachmurzenie na południu i zachodzie kraju

We wtorek zachmurzenie duże i całkowite, na południu kraju, a po południu także na zachodzie większe przejaśnienia, lokalnie rozpogodzenia. Na zachodzie oraz w centrum kraju miejscami opady śniegu lub śniegu z deszczem. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju okresami opady deszczu ze śniegiem i deszczu lub mżawki marznącej, powodujące gołoledź.

Miejscami na północy i wschodzie kraju silne zamglenia, lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 300 m. Temperatura maksymalna w przeważającej części kraju od minus 1 do 2 st. C, jedynie na południowym wschodzie od 3 do 5 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, miejscami zmienny. W szczytowych partiach Sudetów i Tatr porywy wiatru do 70 km/h.

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie duże i całkowite. Okresami słabe opady marznącego deszczu lub mżawki. Temperatura maksymalna 2 st. C. Wiatr początkowo umiarkowany, stopniowo słabnący, południowo-wschodni i południowy. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże i całkowite. Możliwe słabe opady deszczu ze śniegiem oraz deszczu lub mżawki, marznące i powodujące gołoledź. Temperatura minimalna minus 2 st. C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.

We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, deszczu lub mżawki, marznące, powodujące gołoledź. Rano lokalnie silne zamglenia lub mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura maksymalna 0 st. C. Wiatr słaby, zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 988 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Przeważająca część kontynentu będzie w zasięgu niżów z ośrodkami nad Niemcami i Włochami, wyże będą oddziaływać w rejonie Europy Wschodniej, Skandynawii i na Półwyspie Iberyjskim. Polska będzie w zasięgu niżu, którego ośrodek przemieszczać się będzie znad Czech nad wschodnie Niemcy oraz związanego z nim systemu frontów atmosferycznych. Od południa napływać będzie ciepłe powietrze polarne morskie, w ciągu dnia nad zachodnią część kraju zacznie napływać chłodniejsze powietrze, także polarne morskie.

