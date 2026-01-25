"Światełko do Nieba". Ile udało się zebrać WOŚP?

WOŚP w tym roku kwestuje pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W zbiórkę zaangażowało się 1681 sztabów w Polsce i na świecie oraz 120 tys. wolontariuszy.

34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Pieniądze zbierano również do wirtualnych puszek, tzw. e-skarbonek. Wystawiono też kilkadziesiąt tys. aukcji internetowych. Dla wspierających kwestę Fundacja przygotowała ponad 40 mln naklejek w formie czerwonych serduszek, które są od początku akcji symbolem WOŚP.

Centralnym miejscem finału jest studio na błoniach PGE Stadionu Narodowego, skąd imprezą kieruje prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Tam też odbywać się będą koncerty. W Warszawie zagrają m.in. Łydka Grubasa, Myslovitz i Dżem.

O godz. 20 ruszyło tradycyjnie "Światełko do Nieba".

Zbudowane na błoniach miasteczko WOŚP otwarte jest dla odwiedzających od soboty. Wśród atrakcji są m.in. diabelski młyn, karuzela dla dzieci, impresyjna przestrzeń, nauka pierwszej pomocy i przychodnia, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badania oraz skorzystać m.in. z porad dietetycznych i konsultacji gastroenterologicznych, a także uzyskać pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gra od 34 lat

Podczas ubiegłorocznego 33. Finału, którego celem była onkologia i hematologia dziecięca, WOŚP zebrała ponad 289 mln zł.

W sumie przez 34 lat działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 80 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce.

- Gdyby ktoś 34 lata temu powiedział mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe - powiedział na jednej z konferencji prasowych przed tegoroczną zbiórką szef WOŚP Jerzy Owsiak.

