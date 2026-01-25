Strzelanina w Berlinie, kilka osób rannych. Trwa akcja służb

Świat

Pięć osób zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w budynku mieszkalnym w berlińskiej dzielnicy Tiergarten - donosi niemiecki dziennik "Bild". Dwóch poszkodowanych odniosło obrażenia zagrażające życiu. Policja zabezpieczyła teren i aresztowała pierwszych podejrzanych.

Dwóch policjantów w mundurach patrzy w kierunku ulicy, jeden z nich ma na plecach napis "POLIZEI"
pixabay
Policjanci zabezpieczyli teren po strzelaninie w Berlinie (zdj. ilustracyjne)

Według dziennika "Bild", do strzelaniny doszło w niedzielę popołudniu w jednym z mieszkań na piątym piętrze budynku przy ul. Wichmannstrasse.

Strzelanina w Berlinie. Pięć osób rannych

Policjanci zabezpieczyli teren znajdujący się naprzeciwko hotelu InterContinental oraz wejście do pobliskiego szpitala św. Franciszka. Z informacji, do których dotarł "Bild" wynika, że jeden z rannych dotarł do tej placówki medycznej o własnych siłach.

 

Na miejscu ataku ratownicy udzielili pomocy ciężko rannej kobiecie, mężczyźnie i dwóm innym osobom. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali.

 

ZOBACZ: "Niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej". Ranna dwulatka

 

Niemiecki dziennik donosi, że funkcjonariusze najwyraźniej zatrzymali kilku podejrzanych. Dochodzenie w tej sprawie zostało przejęte przez wydział zabójstw.

 

Jak dotąd nie ustalono okoliczności tego zdarzenia oraz powodu strzelaniny.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Cyklon Harry zaatakował. Wielkie zniszczenia na południu Włoch
adg / polsatnews.pl / "Bild"
Czytaj więcej
BERLINNIEMCYSTRZELANINAŚWIAT

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 