Strzelanina w Berlinie, kilka osób rannych. Trwa akcja służb
Pięć osób zostało rannych w wyniku strzelaniny, do której doszło w budynku mieszkalnym w berlińskiej dzielnicy Tiergarten - donosi niemiecki dziennik "Bild". Dwóch poszkodowanych odniosło obrażenia zagrażające życiu. Policja zabezpieczyła teren i aresztowała pierwszych podejrzanych.
Według dziennika "Bild", do strzelaniny doszło w niedzielę popołudniu w jednym z mieszkań na piątym piętrze budynku przy ul. Wichmannstrasse.
Strzelanina w Berlinie. Pięć osób rannych
Policjanci zabezpieczyli teren znajdujący się naprzeciwko hotelu InterContinental oraz wejście do pobliskiego szpitala św. Franciszka. Z informacji, do których dotarł "Bild" wynika, że jeden z rannych dotarł do tej placówki medycznej o własnych siłach.
Na miejscu ataku ratownicy udzielili pomocy ciężko rannej kobiecie, mężczyźnie i dwóm innym osobom. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali.
Niemiecki dziennik donosi, że funkcjonariusze najwyraźniej zatrzymali kilku podejrzanych. Dochodzenie w tej sprawie zostało przejęte przez wydział zabójstw.
Jak dotąd nie ustalono okoliczności tego zdarzenia oraz powodu strzelaniny.
