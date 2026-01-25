Strzelanina w Berlinie, kilka osób rannych. Trwa akcja służb

Według dziennika "Bild", do strzelaniny doszło w niedzielę popołudniu w jednym z mieszkań na piątym piętrze budynku przy ul. Wichmannstrasse.

Strzelanina w Berlinie. Pięć osób rannych

Policjanci zabezpieczyli teren znajdujący się naprzeciwko hotelu InterContinental oraz wejście do pobliskiego szpitala św. Franciszka. Z informacji, do których dotarł "Bild" wynika, że jeden z rannych dotarł do tej placówki medycznej o własnych siłach.

Na miejscu ataku ratownicy udzielili pomocy ciężko rannej kobiecie, mężczyźnie i dwóm innym osobom. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitali.

Niemiecki dziennik donosi, że funkcjonariusze najwyraźniej zatrzymali kilku podejrzanych. Dochodzenie w tej sprawie zostało przejęte przez wydział zabójstw.

Jak dotąd nie ustalono okoliczności tego zdarzenia oraz powodu strzelaniny.

adg / polsatnews.pl / "Bild"