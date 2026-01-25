Agencja Axios podała w sobotę, że w najbliższej przyszłości może dojść do spotkania przywódców Rosji i Ukrainy. Zakończone rozmowy pokojowe w Abu Zabi, w których uczestniczyli również amerykańscy wysłannicy, nie przyniosły konkretnych porozumień, jednak obie strony konfliktu wyraziły chęć dalszych negocjacji.

- W sali negocjacyjnej panowała atmosfera wzajemnego szacunku między stronami, ponieważ naprawdę chciały one znaleźć rozwiązanie – powiedział Reuterowi amerykański urzędnik, zastrzegający sobie anonimowość. Jego zdaniem spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i przywódcy Rosji Władimira Putina jest coraz bliżej. – Doszliśmy do bardzo szczegółowych ustaleń – przekazał.

Wojna w Ukrainie. Bilans rozmów w Abu Zabi. Ukraina chce dalszych negocjacji

Źródło Reutera potwierdziło, że kolejna runda rozmów pokojowych odbędzie się w przyszłą niedzielę. Na razie nie jest jednak pewne, czy w negocjacjach wezmą udział delegacje Ukrainy i Rosji, czy sami przywódcy obu państw.

Po zakończeniu sobotnich rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich Wołodymyr Zełenski przekazał, że ich głównym tematem były potencjalne sposoby zakończenia wojny oraz niezbędne do osiągnięcia tego celu warunki bezpieczeństwa. Podkreślił, że rozmowy były konstruktywne i podziękował władzom Abu Zabi za możliwość ich przeprowadzenia.

"Jeśli jest gotowość do dalszych działań - a Ukraina jest gotowa - odbędą się kolejne spotkania, potencjalnie już w przyszłym tygodniu" - pisał na portalu X ukraiński prezydent.

Pokój na horyzoncie? "Nie widzieli tak rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa"

Amerykański urzędnik w rozmowie z Reuterem zaznaczył, że Ukraina wciąż postrzega zaproponowane protokoły bezpieczeństwa jako "bardzo rygorystyczne".

- Ukraińcy i wielu doradców ds. bezpieczeństwa narodowego ze wszystkich krajów europejskich dokonało przeglądu tych protokołów bezpieczeństwa. I do jednej osoby, do sekretarza generalnego NATO Marka Rutte, powiedzieli, że nigdy nie widzieli tak rygorystycznych protokołów bezpieczeństwa – mówił.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozmów rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Rosja nadal będzie wnioskować o przejęcie kontroli nad całym wschodnim Donbasem. Jednak jak podał portal Axios, czwartkowe rozmowy Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem przebiegły pozytywnie i trwały ponad cztery godziny.

Podobnie o negocjacjach w Abu Zabi mówił szef tamtejszego rządu. Jak poinformował, rozmowy koncentrowały się na wciąż nierozstrzygniętych elementach planu pokojowego zaproponowanego przez USA.

