"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Oglądaj od 9:55

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce. Oglądaj "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsacie, Polsat News, Interii i na polsatnews.pl. Początek programu o godz. 9:55.

"Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News i Interii

Gośćmi Bogdana Rymanowskiego będą:

  • Katarzyna Lubnauer, Koalicja Obywatelska
  • Robert Biedroń, Nowa Lewica
  • Krzysztof Bosak, Konfederacja
  • Radosław Fogiel, Prawo i Sprawiedliwość
  • Błażej Poboży, Kancelaria Prezydenta
  • Piotr Zgorzelski, Polskie Stronnictwo Ludowe

