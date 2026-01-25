W Minneapolis w sobotniej strzelaninie z udziałem agentów federalnych śmierć poniósł 37-letni pielęgniarz Alex Pretti. Funkcjonariusze ICE, czyli Urzędu Celno-Imigracyjnego, przekonują, że strzały do mężczyzny oddano w obronie własnej. Oświadczeniom tym przeczą nagrania z miejsca zdarzenia, a prokuratura hrabstwa Hennepin złożyła pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa.

Działania amerykańskich funkcjonariuszy pochwala jednak polityk Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Eurodeputowany do Parlamentu Europejskiego opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych nagranie z chwili śmierci Prettiego i opatrzył je podpisem: "Good Job ICE! FAFO", co w polskim tłumaczeniu brzmi "Dobra robota, ICE! Igraj, a się przekonasz".

Wpisu Tarczyńskiego nie publikujemy ze względu na brutalne sceny na wideo, jakim został opatrzony. Tymi samymi słowami jednak polityk PiS, często broniący postawy obecnej administracji Białego Domu, podsumował również incydent z 7 stycznia, gdy agent ICE zastrzelił nieuzbrojoną 37-letnią Renee Nicole Good.

Europoseł PiS gratuluje funkcjonariuszom ICE. Giertych powiadamia śledczych

Na komentarz Tarczyńskiego zareagował adwokat i poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych. Polityk przekonywał, że tego typu zachowania zasługują na potępienie w przestrzeni publicznej. Giertych zapowiedział, że będzie chciał, aby Tarczyński poniósł prawne konsekwencje swoich słów.

"Dość. Składam zawiadomienie na tego degenerata. Kto pochwala dokonanie zbrodni zabójstwa podlega odpowiedzialności karnej. Kwalifikacja może być dwojaka w zależności od tego jak zdefiniujemy działania ICE. W grę wchodzi 126a kk w zw. z 118a ust 1 pkt. 1 lub 255 par.3 kk." - pisał na portalu X Roman Giertych.

Opublikowane przez Tarczyńskiego obiło się w mediach szerokim echem i na nowo rozpoczęło dyskusję o etycznym wymiarze pracy amerykańskich funkcjonariuszy imigracyjnych. Część polskich polityków wyraziła oburzenie tym, że poprzez wrzucenie nagrania do sieci europoseł PiS aprobuje stosowanie przemocy.

"Trzeba być moralnym zerem, żeby coś takiego opublikować. Jarosławie Kaczyński, ma Pan zamiar nadal tolerować to bydlę w szeregach swojej partii?" - pisał w mediach społecznościowych współprzewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.

USA, Minneapolis. Agenci federalni ICE zastrzelili mężczyznę

Do tragicznych starć z funkcjonariuszami ICE doszło w sobotę w amerykańskim Minneapolis. Podczas szamotaniny, jeden z kilkorga funkcjonariuszy straży granicznej krzyknął, że 37-letni Alex Pretti ma broń palną. Chwilę później odebrano mu pistolet i oddano w jego kierunku pierwszy strzał. Łącznie było ich 10.

Przedstawiciele Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS) utrzymują, że Pretti groził funkcjonariuszom użyciem broni i dokonał "aktu terroryzmu". Czołowy doradca prezydenta Donalda Trumpa nazwał go z kolei "niedoszłym zabójcą". Z innej perspektywy przedstawia całą sprawę m.in. New York Times, który przeanalizował nagrania z chwili śmierci mężczyzny.

"Analiza filmów wideo z zabicia Aleksa Prettiego przez funkcjonariuszy służby granicznej Border Patrol w Minneapolis przeczy twierdzeniom władz, że zamierzał on zabić funkcjonariuszy" - czytamy w amerykańskim medium.

W związku z akcją agentów ICE prokuratura hrabstwa Hennepin Minneapolis i Biuro Śledcze Stanu Minnesota złożyły pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa. Ma on zapobiec manipulacjom i ukrywaniem dowodów w śledztwie ws. śmierci 37-latka. Wcześniej złożono również pozwy przeciwko DHS, Urzędowi do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE), Służbie Celnej i Straży Granicznej (CBP) oraz Prokurator Generalnej USA, Pam Bondi.

