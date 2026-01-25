"Niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej". Ranna dwulatka

Polska

Dwulatka została ranna po prawdopodobnie "niekontrolowanym strzale z broni myśliwskiej", do którego doszło w niedzielę wieczorem w jednym z mieszkań w gminie Pasym. Dziewczynka z raną stopy została przewieziona do szpitala. Broń należy do jej 51-letniego dziadka.

Napis POLICJA na taśmie policyjnej pokrytej śniegiem.
KWP w Olsztynie
Dwulatka postrzelona z broni

Jak informuje policja, do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie gminy Pasym (woj. warmińsko-mazurskie). Zgłoszenie otrzymał ok. godz. 18:00 dyżurny szczycieńskiej komendy.

"Niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej". Ranna dwulatka

"Doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego mężczyzny" - informuje KWP w Olszynie w serwisie X. 

 

W wyniku zdarzenia dziewczynka została ranna w stopę. Przewieziono ją do szpitala. 

 

ZOBACZ: Tragedia na polowaniu. Myśliwy zastrzelił 35-latka

 

Właścicielem broni był dziadek dziewczynki, który wrócił tego dnia z polowania. Zarówno on, jak i jej matka, byli trzeźwi w czasie zdarzenia - przekazała olsztyńska policja.

 

"Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna posiada pozwolenie na dwie jednostki broni" - czytamy w komunikacie służb. 

 

Na miejscu policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Ich celem jest ustalenie okoliczności i dokładnych przyczyn tego zdarzenia. 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Szpital zamknął porodówkę. Dziecko przyszło na świat na SOR-ze
Adam Gaafar / polsatnews.pl
Czytaj więcej
POLICJAPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 