Jak informuje policja, do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie gminy Pasym (woj. warmińsko-mazurskie). Zgłoszenie otrzymał ok. godz. 18:00 dyżurny szczycieńskiej komendy.

"Niekontrolowany strzał z broni myśliwskiej". Ranna dwulatka

"Doszło prawdopodobnie do niekontrolowanego strzału z broni myśliwskiej, która należy do 51-letniego mężczyzny" - informuje KWP w Olszynie w serwisie X.

W wyniku zdarzenia dziewczynka została ranna w stopę. Przewieziono ją do szpitala.

Właścicielem broni był dziadek dziewczynki, który wrócił tego dnia z polowania. Zarówno on, jak i jej matka, byli trzeźwi w czasie zdarzenia - przekazała olsztyńska policja.

"Z dotychczasowych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna posiada pozwolenie na dwie jednostki broni" - czytamy w komunikacie służb.

Na miejscu policja prowadzi czynności pod nadzorem prokuratora. Ich celem jest ustalenie okoliczności i dokładnych przyczyn tego zdarzenia.

