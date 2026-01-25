Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy - Karol Nawrocki, Gitanas Nauseda i Wołodymyr Zełenski wzięli udział w niedzielę w Wilnie w uroczystościach upamiętniających 163. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W trakcie uroczystych obchodów podkreślono, że trzy narody walczyły wspólnie w tym zrywie przeciwko Rosji. Politycy udali się następnie na wspólną konferencję prasową.

Głównym tematem konferencji była kwestia trwających rozmów pokojowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prezydent Ukrainy przekazał, że poinformował o ich przebiegu przywódców Polski i Litwy. Dodał, że USA i Europa powinny kontynuować twardy kurs wobec Kremla.

- Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone nie będą zmniejszać nacisku na Rosję i będą nadal naciskać na nią poprzez sankcje. Trzeba zatrzymać dostawy ropy z Rosji. Również rosyjska propaganda powinna być blokowana i to jest zadanie dla nas wszystkich - powiedział Zełenski.

Podziękował też "wszystkim przyjaciołom w Europie, którzy pomagają Ukrainie".

Prezydent Litwy: Rosja unika zobowiązań

W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Litwy. W swoim wystąpieniu polityk przekonywał, że Rosja nie jest zainteresowana trwałym pokojem.

- Rosja po raz kolejny unika podjęcia realnych zobowiązań na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju i odrzuca zawieszenie broni jako niezbędny warunek do jego osiągnięcia - powiedział Nauseda.

Podkreślił, że każde przyszłe porozumienie powinno jednoznacznie gwarantować niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.

- Rozmieszenie wielonarodowych, europejskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy przy wsparciu Stanów Zjednoczonych stanowiłoby kluczowy czynnik odstraszający Rosję - powiedział litewski prezydent.

Karol Nawrocki o rosyjskim zagrożeniu. Padły słowa o wspólnym poligonie

Głos zabrał również Karol Nawrocki, który przypomniał, że Rosja pozostaje krajem, które stwarza największe zagrożenie dla Polski, Litwy i Ukrainy.

- Polityki resetów z Federacją Rosyjską przemijają, a jedna rzecz się nie zmienia niezależnie od tego, czy jest to Rosja carska, czy Rosja bolszewicka, czy Rosja Władimira Putina, to nasze kraje (Polska, Litwa i Ukraina - red.), dziś już niepodległe, wciąż mierzą się z tym samym problemem zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Dlatego tak ważne są formaty regionalne, do których jako prezydent Polski przywiązuję szczególne znaczenie - powiedział Nawrocki.

Przypomniał, że "państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie myliły się w swoich opiniach na temat zagrożenia rosyjskiego, także w czasach, kiedy Europa Zachodnia skupiała się jeszcze na polityce klimatycznej czy wpuszczaniu nielegalnych imigrantów".

Jak zaznaczył, "warto, aby głos Europy Środkowej i Wschodniej i takich formatów, jak lubelski (Trójkąt Lubelski - red.), był także słyszalny na całym świecie".

Nawrocki wyraził także uznanie dla Litwy, która przeznacza 5,4 proc. PKB na wzmacnianie bezpieczeństwa.

- Polska przeznacza blisko 5 proc. PKB na rozwój polskich sił zbrojnych. Mamy najpotężniejszą w regionie armię, ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy, dlatego jestem pełen uznania dla Litwy, dla prezydenta Nausedy, całego rządu, większości parlamentarnej na Litwie osiągnięcia pułapu 5,4 PKB na wzmacnianie bezpieczeństwa - powiedział Nawrocki.

Dodał, że z optymizmem przyjmuje informacje o kolejnych litewskich inwestycjach infrastrukturalnych w zakresie militarnym i wojskowym. Wspomniał o budowie obiektu, na którym ćwiczyć będą mogli Polscy i Litewscy żołnierze.

- Rząd litewski przygotowuje się do inwestycji w Kopciowie. Mamy deklarację, że jeśli ta inwestycja się powiedzie, będzie tam mogła ćwiczyć także 16. Dywizja Zmechanizowana - wskazał Nawrocki.

Jak ocenił, "jest to inwestycja w miejscu strategicznym dla bezpieczeństwa całej Europy Środkowej i Wschodniej w przesmyku suwalskim". - To jest dowód odpowiedzialności w strefie bezpieczeństwa - zaznaczył.

- Wierzę, że wszystkie kwestie społeczne, które są kłopotliwe uda się rozwiązać tak, aby budować tę infrastrukturę, która jest potrzebna dla całego regionu - dodał.

Kiedy Ukraina wejdzie do UE? Padły sprzeczne daty

Prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski zostali zapytani podczas niedzielnej wspólnej konferencji o kwestię przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o gotowości w 2027 roku, zaś prezydent Litwy Gitanas Nauseda wskazał rok 2030. - Mówimy o konkretnej dacie, kiedy Ukraina będzie gotowa (...). Technicznie będzie w pełni gotowa w 2027 roku według naszego stanowiska - powiedział Zełenski.

Gitanas Nauseda wskazał z kolei, że mogą się pojawić różne czynniki, które przyspieszą albo opóźnią proces akcesji Ukrainy do UE. Podkreślił jednak, że jej członkostwo nie jest kwestią przyszłych pokoleń, a zadaniem dla obecnego pokolenia. - Być może w 2027 roku Ukraina mogłaby korzystać z większości czy ze wszystkich korzyści, a nasza data - 2030 rok - była uzasadniona tym, że proces (akcesji - red.) nie jest prosty - zaznaczył.

Prezydent Polski Karol Nawrocki wskazał natomiast, że znając proces akcesyjny m.in. pod względem formalnym, wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej w 2027 roku może być "trudno osiągalne".

