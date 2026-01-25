Negocjacje pokojowe i poligon przy granicy. Spotkanie prezydentów w Wilnie
- Poinformowałem prezydentów Litwy i Polski o przebiegu rozmów (pokojowych - red.) w Abu Zabi - powiedział na wspólnej konferencji z Karolem Nawrockim i Gitanasem Nausedą ukraiński przywódca Wołodymyr Zełenski. Liderzy trzech państw zgodzili się, że Rosja pozostaje największym zagrożeniem dla regionu. Poruszono też kwestię budowy poligonu na Liwie, na którym ćwiczyć będą mogli polscy żołnierze.
Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy - Karol Nawrocki, Gitanas Nauseda i Wołodymyr Zełenski wzięli udział w niedzielę w Wilnie w uroczystościach upamiętniających 163. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. W trakcie uroczystych obchodów podkreślono, że trzy narody walczyły wspólnie w tym zrywie przeciwko Rosji. Politycy udali się następnie na wspólną konferencję prasową.
Głównym tematem konferencji była kwestia trwających rozmów pokojowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Prezydent Ukrainy przekazał, że poinformował o ich przebiegu przywódców Polski i Litwy. Dodał, że USA i Europa powinny kontynuować twardy kurs wobec Kremla.
ZOBACZ: "Z bólem śledzę rozwój wydarzeń". Papież apeluje ws. Ukrainy
- Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone nie będą zmniejszać nacisku na Rosję i będą nadal naciskać na nią poprzez sankcje. Trzeba zatrzymać dostawy ropy z Rosji. Również rosyjska propaganda powinna być blokowana i to jest zadanie dla nas wszystkich - powiedział Zełenski.
Podziękował też "wszystkim przyjaciołom w Europie, którzy pomagają Ukrainie".
Prezydent Litwy: Rosja unika zobowiązań
W podobnym tonie wypowiadał się prezydent Litwy. W swoim wystąpieniu polityk przekonywał, że Rosja nie jest zainteresowana trwałym pokojem.
- Rosja po raz kolejny unika podjęcia realnych zobowiązań na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju i odrzuca zawieszenie broni jako niezbędny warunek do jego osiągnięcia - powiedział Nauseda.
Podkreślił, że każde przyszłe porozumienie powinno jednoznacznie gwarantować niepodległość, suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy.
ZOBACZ: Dramatyczny apel Zełenskiego. "Potrzebne są nieszablonowe propozycje"
- Rozmieszenie wielonarodowych, europejskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy przy wsparciu Stanów Zjednoczonych stanowiłoby kluczowy czynnik odstraszający Rosję - powiedział litewski prezydent.
Karol Nawrocki o rosyjskim zagrożeniu. Padły słowa o wspólnym poligonie
Głos zabrał również Karol Nawrocki, który przypomniał, że Rosja pozostaje krajem, które stwarza największe zagrożenie dla Polski, Litwy i Ukrainy.
- Polityki resetów z Federacją Rosyjską przemijają, a jedna rzecz się nie zmienia niezależnie od tego, czy jest to Rosja carska, czy Rosja bolszewicka, czy Rosja Władimira Putina, to nasze kraje (Polska, Litwa i Ukraina - red.), dziś już niepodległe, wciąż mierzą się z tym samym problemem zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej. Dlatego tak ważne są formaty regionalne, do których jako prezydent Polski przywiązuję szczególne znaczenie - powiedział Nawrocki.
Przypomniał, że "państwa Europy Środkowej i Wschodniej nie myliły się w swoich opiniach na temat zagrożenia rosyjskiego, także w czasach, kiedy Europa Zachodnia skupiała się jeszcze na polityce klimatycznej czy wpuszczaniu nielegalnych imigrantów".
Jak zaznaczył, "warto, aby głos Europy Środkowej i Wschodniej i takich formatów, jak lubelski (Trójkąt Lubelski - red.), był także słyszalny na całym świecie".
Nawrocki wyraził także uznanie dla Litwy, która przeznacza 5,4 proc. PKB na wzmacnianie bezpieczeństwa.
- Polska przeznacza blisko 5 proc. PKB na rozwój polskich sił zbrojnych. Mamy najpotężniejszą w regionie armię, ponad 200 tysięcy polskich żołnierzy, dlatego jestem pełen uznania dla Litwy, dla prezydenta Nausedy, całego rządu, większości parlamentarnej na Litwie osiągnięcia pułapu 5,4 PKB na wzmacnianie bezpieczeństwa - powiedział Nawrocki.
ZOBACZ: Spotkanie Putin - Zełenski. Media: Możliwe już w przyszłym tygodniu
Dodał, że z optymizmem przyjmuje informacje o kolejnych litewskich inwestycjach infrastrukturalnych w zakresie militarnym i wojskowym. Wspomniał o budowie obiektu, na którym ćwiczyć będą mogli Polscy i Litewscy żołnierze.
- Rząd litewski przygotowuje się do inwestycji w Kopciowie. Mamy deklarację, że jeśli ta inwestycja się powiedzie, będzie tam mogła ćwiczyć także 16. Dywizja Zmechanizowana - wskazał Nawrocki.
Jak ocenił, "jest to inwestycja w miejscu strategicznym dla bezpieczeństwa całej Europy Środkowej i Wschodniej w przesmyku suwalskim". - To jest dowód odpowiedzialności w strefie bezpieczeństwa - zaznaczył.
- Wierzę, że wszystkie kwestie społeczne, które są kłopotliwe uda się rozwiązać tak, aby budować tę infrastrukturę, która jest potrzebna dla całego regionu - dodał.
Kiedy Ukraina wejdzie do UE? Padły sprzeczne daty
Prezydenci Ukrainy, Litwy i Polski zostali zapytani podczas niedzielnej wspólnej konferencji o kwestię przyszłego członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o gotowości w 2027 roku, zaś prezydent Litwy Gitanas Nauseda wskazał rok 2030. - Mówimy o konkretnej dacie, kiedy Ukraina będzie gotowa (...). Technicznie będzie w pełni gotowa w 2027 roku według naszego stanowiska - powiedział Zełenski.
ZOBACZ: "Bardzo ciekawa formuła". Znamy szczegóły spotkania Nawrocki-Zełenski
Gitanas Nauseda wskazał z kolei, że mogą się pojawić różne czynniki, które przyspieszą albo opóźnią proces akcesji Ukrainy do UE. Podkreślił jednak, że jej członkostwo nie jest kwestią przyszłych pokoleń, a zadaniem dla obecnego pokolenia. - Być może w 2027 roku Ukraina mogłaby korzystać z większości czy ze wszystkich korzyści, a nasza data - 2030 rok - była uzasadniona tym, że proces (akcesji - red.) nie jest prosty - zaznaczył.
Prezydent Polski Karol Nawrocki wskazał natomiast, że znając proces akcesyjny m.in. pod względem formalnym, wstąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej w 2027 roku może być "trudno osiągalne".
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej