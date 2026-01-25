Zimowa aura dała się we znaki również lotnisku w podkrakowskich Balicach. Przedstawiciele portu przekazali w porannym komunikacie, że z powodu gęstej mgły pasażerowie mogą spodziewać się zmian w rozkładzie lotów.

"Decyzją przewoźników loty mogą zostać przekierowane lub odwołane, prosimy zatem o bieżące monitorowanie statusu rejsu z właściwą linią lotniczą" - czytamy w oświadczeniu lotniska.

- Na ten moment mamy 13 przekierowań, przede wszystkim do Katowic, ale nie tylko - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka prasowa Kraków Airport Monika Chylaszek.

Mgła nad lotniskiem w Balicach. Opóźnienia i przekierowania lotów

W Katowicach wylądują pasażerowie podróżujący z Dublina, Kopenhagi, Wilna, Amsterdamu, Alicante, Neapolu, Manchesteru, Londynu, Shannon, Sharjah i Bergen.

Pozostałe rejsy zostały zostały przekierowane do Warszawy i Frankfurtu.

Lotnisko podkreśla, że warunki pogodowe zmieniają się bardzo dynamicznie, dlatego konieczne jest sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio u przewoźnika.

- My prosimy przede wszystkim pasażerów, żeby na bieżąco patrzyli na informacje od przewoźników, jakie tam są podejmowane decyzje. To jest w tej chwili najważniejsze. Mamy nadzieję, że pogoda się zmieni - mówiła rzeczniczka lotniska.

Opóźnienia w przylotach i odlotach to norma wynikająca z systemu nawigacyjnego ILS najniższej kategorii, z jakiego korzysta port. Lotnisko rozpoczęło już jednak proces wdrażania systemu ILS kategorii II, dzięki któremu liczba odwołanych i przekierowanych lotów ze względu na warunki pogodowe ma się znacząco zmniejszyć.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zakupiła już nowoczesny sprzęt dla portu, który wedle zapowiedzi ma zostać zainstalowany do końca września tego roku.

