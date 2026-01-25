Liderka niemieckiej skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) Alice Weidel podczas kongresu politycznego w Mulheim skrytykowała niemieckie dostawy broni dla Ukrainy. Polityk przekonywała, że Berlin powinien zwracać inwestycje oraz rekompensować straty spowodowane uszkodzeniami gazociągu Nord Stream.

- Zainwestowaliśmy w Ukrainę ponad 70 miliardów euro i dostarczyliśmy im broń. Jak możemy to zrobić? Jak rząd federalny Niemiec może sobie na to pozwolić? - powiedziała podczas przemówienia Weidel. Liderka AfD nie kryła oburzenia możliwością udziału żołnierzy Bundeswehry w misji na Ukrainie, a także użycia niemieckich czołgów w wojnie z Rosją.

Liderka AfD uderza w Ukrainę. Wspomniała o Nord Stream

- Jak można zapomnieć historię w ten sposób, w tym pozwolenie niemieckim czołgom na atakowanie Rosji? - powiedziała. Weidel zagroziła także żądaniem zwrotu pomocy finansowej i odszkodowań za szkody w gazociągu Nord Stream. - I jeszcze jedno: będziemy domagać się zwrotu tych miliardów, do tego naprawy Nord Stream - podkreśliła.

Do uszkodzenia gazociągu Nord Stream doszło we wrześniu 2022 roku. Wołodymyr Zełenski mówił po pierwszych doniesieniach o rzekomym wkładzie Ukraińców w tę sprawę, że jego kraj nie brał w tym procederze udziału.

O wysadzenie gazociągu podejrzewa się 49-letniego Serhija K., byłego wojskowego, który został aresztowany w sierpniu 2025 roku we Włoszech, gdzie przebywał na wakacjach z rodziną. Twierdził, że nie miał nic wspólnego z atakiem i że w czasie, gdy do niego doszło, przebywał w Ukrainie.

Od czasu aresztowania przebywał w więzieniu we włoskiej Ferrarze, gdzie w listopadzie przez 11 dni prowadził strajk głodowy. Również w listopadzie włoski Sąd Najwyższy zgodził się na przekazanie go niemieckiemu wymiarowi sprawiedliwości. Pod koniec listopada K. został przekazany stronie niemieckiej i osadzony w areszcie.

