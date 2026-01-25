Cezary Tomczyk w programie "Polityczny WF z gościem". Oglądaj od 11:00
Czy Polska nadąży za strategiami Donalda Trumpa? Jak interpretować ostatnie wypowiedzi prezydenta USA dotyczące obecności wojsk w Afganistanie? Jak wyglądały działania armii i władz państwowych, gdy Rosja skierowała w stronę Polski falę dronów? Na te pytania odpowie Cezary Tomczyk, wiceszef MON, w nowym odcinku "Politycznego WF-u z gościem". Program poprowadzą Marcin Fijołek oraz Łukasz Szpyrka.
W rozmowie polityk Koalicji Obywatelskiej odsłoni również kulisy dyskusji dotyczących ewentualnego wysłania polskich żołnierzy na Grenlandię. Czy w rządzie rzeczywiście pojawił się pomysł, by Polska – wzorem innych państw Europy – symbolicznie włączyła się w działania na największej wyspie świata? Jak obecnie kształtują się relacje polsko-amerykańskie?
"Polityczny WF z gościem" poruszy także istotne wątki krajowe. Wśród tematów znajdą się rozliczenia działań poprzedniej ekipy rządzącej, w tym decyzji podejmowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej, a także pytanie o możliwość wprowadzenia w Polsce podatku wojskowego.
"Polityczny WF z gościem" w każdą niedzielę o 11.00 w Polsat News oraz na polsatnews.pl. Po premierze odcinki dostępne są również na YouTube.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej