W rozmowie polityk Koalicji Obywatelskiej odsłoni również kulisy dyskusji dotyczących ewentualnego wysłania polskich żołnierzy na Grenlandię. Czy w rządzie rzeczywiście pojawił się pomysł, by Polska – wzorem innych państw Europy – symbolicznie włączyła się w działania na największej wyspie świata? Jak obecnie kształtują się relacje polsko-amerykańskie?

"Polityczny WF z gościem" poruszy także istotne wątki krajowe. Wśród tematów znajdą się rozliczenia działań poprzedniej ekipy rządzącej, w tym decyzji podejmowanych w Ministerstwie Obrony Narodowej, a także pytanie o możliwość wprowadzenia w Polsce podatku wojskowego.

"Polityczny WF z gościem" w każdą niedzielę o 11.00 w Polsat News oraz na polsatnews.pl. Po premierze odcinki dostępne są również na YouTube.

wka / polsatnews.pl