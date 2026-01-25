W miejscowości Błonie ul. Poniatowskiego na przejeździe kolejowym doszło do zderzenia samochodu osobowego z dwoma pociągami.

Zderzenie auta z pociągami. Pojazdy stanęły w płomieniach

- Na przejeździe zepsuł się Ford Focus. Kierowca chciał go zepchnąć z torów, niestety nie zdążył i w auto uderzył pociąg Intercity relacji Szczecin Główny - Rzeszów Główny. Samochód wpadł na drugi tor, gdzie uderzył w niego drugi skład Intercity - przekazała podinsp. Ewelina Gromek-Oćwieja z policji powiatu warszawskiego zachodniego.

Samochód zapalił się, a od niego lokomotywa.

Jak przekazał mł. kpt. Dolniak, nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ze względów bezpieczeństwa zarządzono ewakuację około 300 pasażerów pociągu.

Na miejsce wciąż docierają kolejne zastępy straży pożarnej.

Wypadek na torach w Błoniu. Utrudnienia na kolei

Koleje Mazowieckie zorganizowały dla ewakuowanych pasażerów zastępczą komunikację autobusową.

Trasa między Warszawą a Łowiczem jest w tej chwili całkowicie zablokowana.

