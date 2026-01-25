Amerykanie odcięci od prądu. Fatalne skutki burzy śnieżnej

Według aktualnych prognoz pogody atak zimy w USA potrwa jeszcze przynajmniej kilka dni. Śnieg, deszcz ze śniegiem, marznący deszcz i skrajnie niskie temperatury nawiedzą nawet dwie trzecie amerykańskich stanów.

- Będzie bardzo, bardzo zimno. Apelujemy do wszystkich o zaopatrzenie się w paliwo i żywność; wspólnie przez to przejdziemy - mówiła sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem. Jak dodała, wskutek burzy śnieżnej w południowej części kraju dostęp do prądu straciły setki tysięcy ludzi. Noem apelowała również o powstrzymanie się od samochodowych podróży przez najbliższe dwa dni.

Setki tysięcy bez prądu. USA walczą z burzą śnieżną

Wyjątkowo silny mróz będzie sprzyjał gromadzeniu się na drogach śniegu i lodu, co może spowodować jeszcze większe utrudnienia dla kierowców. Spodziewane są również dalsze przerwy w dostawach prądu. Z powodu silnych mrozów i paraliżu energetycznego, prezydent USA Donald Trump ogłosił stan klęski żywiołowej w Karolinie Południowej i Karolinie Północnej, Wirginii, Tennessee, Georgii, Maryland, Arkansas, Kentucky, Luizjanie, Missisipi, Indianie i Wirginii Zachodniej.

Według portalu PowerOutage.com w nocy z soboty na niedzielę prądu nie miało ok. 230 tys. odbiorców, głównie z Luizjanie, Missisipi, Teksasie, Tennessee i Nowym Meksyku. Wyjątkowo silny mróz będzie sprzyjał gromadzeniu się na drogach śniegu i lodu, co może spowodować jeszcze większe utrudnienia dla kierowców. Spodziewane są również dalsze przerwy w dostawach prądu.

Jak podała Narodowa Służba Meteorologiczna, siejąca spustoszenie burza zimowa przyniesie "skutki paraliżujące, a nawet lokalnie katastrofalne". Na oficjalnym profilu agencji meteorologicznej opublikowano m.in. poradnik dla kierowców o tym, jak przygotować się na dalekie podróże podczas burzy.

Pierwsza taka sytuacja od pandemii w USA. Rekord odwołanych lotów

Konsekwencją ataku zimy jest również paraliż na amerykańskich lotniskach. Z danych serwisu FlightAware wynika, że w sobotę odwołano ponad 4000 lotów, odnotowano też ponad 4000 opóźnień.

W niedzielę liczba odwołań wzrosła do 9400 - to pierwsza taka sytuacja od początku lockdownu w marcu 2020 roku. Na chwilę obecną odwołano już ponad 13 tys. lotów. Alertami w związku z zimowym uderzeniem w USA objętych jest w tej chwili już blisko 200 milionów Amerykanów.

