Thomas Rose podkreślił we wpisie opublikowanym w serwisie X, że Donald Trump i naród amerykański nigdy nie zapomną Polakom ich solidarności i wspólnych przekonań.



"Fakt, że Stany Zjednoczone nie potrzebowały tak naprawdę wsparcia tak wielu sojuszników w Afganistanie czy Iraku, sprawia, że ​​natychmiastowe wsparcie, jakie otrzymaliśmy od tak wielu sojuszników — w tym przede wszystkim Polski — jest tym bardziej znaczące i tym bardziej doceniane" - stwierdził ambasador USA w Polsce.

Zaznaczył, że "Polska się nie wahała", wysyłając wsparcie Amerykanom. "Polskie siły walczyły u naszego boku z niezwykłym profesjonalizmem, odwagą i prawdziwym poświęceniem. To nie był symboliczny udział – to było znaczące, operacyjne, zdecydowane i odważne" - stwierdził.

Ambasador USA o Polsce. Pochwalił Nawrockiego i Tuska

Rose ocenił, że nasz kraj jest "czymś więcej niż tylko prawdziwym, lojalnym i godnym zaufania sojusznikiem". W dalszej części wpisu stwierdził, że "Polska jest rodziną".

Ambasador wymienił również i pochwalił prezydenta Karola Nawrockiego, szefa rządu Donalda Tuska, byłego premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Wszyscy oni - zdaniem amerykańskiego dyplomaty - "w różnych momentach i rolach przyczynili się do relacji zbudowanej na zaufaniu, odwadze i wspólnym poświęceniu".

"Polska zyskała nie tylko szacunek, podziw i nieustającą wdzięczność Ameryki, ale także naszą miłość i niegasnące wsparcie" - podsumował Rose.

Karol Nawrocki o wypowiedzi Trumpa. "Nie myślał o Polsce"

Do słów prezydenta USA odniósł się także w niedzielę Karol Nawrocki podczas swojej wizyty w Wilnie.

- Jestem przekonany, że o Polsce nie myślał, bo nie po to mówiłby mi 48 godzin wcześniej, że jesteśmy "great warriors" (wielkimi wojownikami). Wielokrotnie to powtarzał - zaznaczył prezydent.

Dodał, że - w jego ocenie - "największe larum podnoszą często ci, którzy jeszcze nie przeprosili za obrażanie polskiego żołnierza, a są Polakami albo polskimi parlamentarzystami lub celebrytami".

Nawrocki powiedział także, że nie jest przekonany, czy "jakikolwiek lider na świecie nie dostrzega wkładu Rzeczpospolitej Polskiej i polskiego żołnierza w bezpieczeństwo naszego regionu i całego świata". Podkreślił, że Polska ma m.in. dobre siły specjalne, które są doceniane również w Stanach Zjednoczonych.

Głośne słowa Trumpa. Reakcje polskich polityków

Po zamachach 11 września 2001 r. NATO po raz pierwszy i dotychczas jedyny powołało się na artykuł 5. Traktatu północnoatlantyckiego - mówiący o wspólnej obronie w razie ataku na jednego z sojuszników.

Państwa NATO wsparły USA w tzw. wojnie z terroryzmem, w tym w wieloletnich misjach w Afganistanie i Iraku, chociaż formalnie operacje nie były prowadzone na podstawie tego artykułu.

W trwającej blisko 20 lat misji w Afganistanie wzięły udział wojska m.in. Polski. Zginęło 43 naszych żołnierzy oraz jeden pracownik cywilny.

Donald Trump powiedział w czwartek w rozmowie z telewizją Fox News, że Stany Zjednoczone nigdy nie potrzebowały pomocy NATO i "nigdy tak naprawdę o nic nie prosiły" sojuszników.

- Wiecie, powiedzą, że wysłali wojska do Afganistanu albo Sudanu, i tak zrobili. Pozostali trochę z tyłu, trochę z dala od linii frontu - dodał amerykański przywódca.

Prezydent Karol Nawrocki odniósł się do tych słów w piątek. "Nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie. Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę. W Afganistanie poległo 44 odważnych Polaków: 43 żołnierzy i cywil. Na zawsze zostaną w naszej pamięci!" - podkreślił na platformie X.

Wcześniej na wypowiedź Trumpa zareagował premier Donald Tusk, który przypomniał, że w 2011 r. uczestniczył w Afganistanie w pożegnaniu pięciu poległych polskich żołnierzy.

"Towarzyszący mi wówczas amerykańscy oficerowie mówili, że Ameryka nigdy nie zapomni polskich bohaterów. Może przypomną o tym prezydentowi Trumpowi" - dodał na platformie X szef rządu.

