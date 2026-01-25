Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra już po raz 34. W niedzielę na ulicach w całej Polsce tysiące wolontariuszy zbiera pieniądze do puszek i rozdawać darczyńcom słynne naklejki w formie czerwonych serduszek, od początku będące symbolem WOŚP. W tym roku głównym tematem zbiórki jest diagnostyka i leczenie chorób układu pokarmowego u dzieci. To problem, który dotyczy ponad miliona najmłodszych pacjentów.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Finał pełen atrakcji

- Zamierzamy kupić sprzęt, który pchnie możliwości leczenia chorób układu pokarmowego dzieci mocno do góry. To filozofia, która towarzyszy nam od lat – rozwiązujemy problem od A do Z. Dzięki zbiórkom kupujemy najlepszy w danym momencie sprzęt, który podnosi standard diagnostyki i leczenia kolejnych dziedzin polskiej medycyny. Chcemy stwarzać w szpitalach warunki do tego, by innowacyjne leczenie było codziennością, nie wyjątkiem od reguły - mówił prezes fundacji Jerzy Owsiak.

Z okazji 34. finału WOŚP w całej Polsce i w wielu innych miejscach na świecie organizowane są liczne koncerty, imprezy i atrakcje. W Warszawie na błoniach PGE Stadionu Narodowego powstało tzw. miasteczko WOŚP, które jest otwarte dla zwiedzających od soboty.

Wśród głównych atrakcji znajdują się m.in. diabelski młyn, karuzela dla dzieci, impersyjna przestrzeń, nauka pierwszej pomocy i przychodnia, gdzie będzie można wykonać bezpłatne badania oraz skorzystać m.in. z porad dietetycznych i konsultacji gastroenterologicznych, a także uzyskać pomoc psychologiczną dla dzieci i dorosłych.

ZOBACZ: Nietypowa licytacja Donalda Tuska na WOŚP. "Nówki sztuki, nieśmigane"

Niedzielna kwesta zakończy się słynnym "Światełkiem do Nieba" zaplanowanym na godz. 20. Z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w warszawskim sztabie koncertować będą m.in. Łydka Grubasa, Myslovitz, Happysad i Dżem.

Dzięki internetowym zbiórkom już teraz na koncie WOŚP znajduje się ponad 30 milionów złotych. Podczas 33. finału w 2025 roku fundacji udało się zebrać rekordowe 289 mln zł na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej.

Wystartował 34. finał WOŚP. "Zdrowe brzuszki naszych dzieci"

Tegoroczna zbiórka ma posłużyć wsparciu diagnostyki i leczenia chorób układu pokarmowego u dzieci. Fundacja po raz pierwszy wybrała gastroenterologię dziecięcą jako cel zbiórki. Ma to związek z rosnącą liczbą najmłodszych pacjentów wymagających w tej kwestii pomocy medycznej.

Pieniądze zebrane podczas 34. finału WOŚP zostaną przeznaczone na zakup nowoczesnego sprzętu, którego użycie poprawia wyniki leczenia, w tym tych pacjentów, którzy wymagają wsparcia chirurgicznego. Będzie to m.in. konsola chirurgiczna da Vinci Xi, retraktor chirurgiczny samostabilizujący LoneStar (zestaw wielorazowy i haki jednorazowe), zestaw retraktorów Nathansona z ramieniem mocującym do stołu operacyjnego, śródoperacyjny endoskop pediatryczny, mobilny cyfrowy aparat RTG czy nowoczesne stoły operacyjne.

ZOBACZ: Psy ze schroniska w Sobolewie trafią do innego województwa. Policja ujawnia

W sumie przez ponad trzy dekady działalności fundacja zebrała ponad 2,6 mld zł, za co kupiła ponad 80 tys. urządzeń dla publicznych szpitali w całej Polsce.

- Gdyby ktoś 34 lata temu powiedział mi, że będziemy mówili o takich pieniądzach, to byłbym przerażony i w ogóle nie próbował czegokolwiek robić w tym temacie. Ale jeżeli coś robi się konsekwentnie, krok po kroku, z milionami Polaków, to razem można robić rzeczy niezwykłe - mówił szef WOŚP Jerzy Owsiak.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni