Według ostatnich danych ZUS, w grudniu 2025 roku najwyższa emerytura w Polsce wyniosła 51,4 tys. zł brutto. Pobiera ją mężczyzna, którego staż pracy to 67 lat. Z kolei najniższa emerytura została wypłacona przez ZUS w kwocie 2 grosze. Pobiera ją kobieta, która przepracowała jeden dzień oraz mężczyzna, który przepracował jeden miesiąc.

Z danych podawanych przez ZUS wynika, że liczba tzw. emerytur groszowych wzrosła od 2011 roku z poziomu 23,9 tys. do 433,1 tys. w 2024 roku. W piętnastoma laty stanowiły one 4,2 proc. ogółu emerytur nowosystemowych, natomiast w 2024 roku było to już 9,9 proc.

W marcu, jak co roku, emerytów i rencistów, czeka waloryzacja świadczeń. Rząd w czerwcu zaproponował, by emerytury i renty wzrosły o co najmniej 4,9 proc. Przy takim założeniu - według rządowych prognoz - najniższa emerytura wzrosłaby od 1 marca 2026 roku o 92,07 zł, czyli z 1878,91 zł do 1970,98 zł.

Waloryzacja emerytur w 2026 roku. 22 miliardy złotych z budżetu państwa

Ostateczny wskaźnik tegorocznej waloryzacji będzie znany po podaniu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego realnych wartości inflacji, a także wzrostu wynagrodzeń w poprzednim roku. GUS ogłasza te dane co roku na początku lutego. W budżecie państwa na tegoroczną waloryzację świadczeń zaplanowano ok. 22 mld zł.

Mechanizm waloryzacji polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Od 1 marca 2025 r. najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosi 1878,91 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł. Wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

