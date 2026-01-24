Dubai Creek Tower jest zamysłem budowlanym Emaar Properties PJSC, będącym głównym deweloperem centrum Dubaju. Projekt stworzył architekt z Hiszpanii - Santiago Calatrava. Ten sam, który odpowiada za wygląd Turning Torso w Malmö i podwieszany most Puente del Alamillo w Sewilli. Budowa Dubai Creek Tower została jednak zawieszona wraz z nadejściem pandemii COVID-19. Teraz ma ruszyć na nowo.

Dubai Creek. Projekt, który ma zachwycić cały świat

Wieża Dubai Creek, która ma stać się nową globalną ikoną XXI wieku, wznosi się z serca portu Dubai Creek aż w chmury nad głową - zapowiada Emaar Properties PJSC.

Jak donosi Construction Weekend - Mohamed Ali Alabbar zapowiedział przetargi już za kilka miesięcy. Pierwszy będzie dotyczył przeprojektowania projektu.

YouTube Wieża Dubai Creek ma zachwycić świat nową wizją architektoniczną

Właściciel Emaar Properties PJSC nie podał jednak więcej szczegółów na temat zmian w koncepcji wyglądu konstrukcji wedle zamysłu Santiago Calatravy ani nie przedstawił nowych danych dotyczących konstrukcji. Aura tajemnicy zwiększa tylko zainteresowanie wznowieniem budowy Dubai Creek Tower.

W pierwotnych założeniach Dubai Creek Tower miała przewyższyć Burj Khalifę, obecnie najwyższy budynek świata. Po kilkuletniej przerwie inwestor zmienił jednak podejście. Jak podkreśla Alabbar, celem nie jest już rywalizacja wyłącznie o wysokość, lecz stworzenie obiektu, który będzie estetycznie dopasowany do otoczenia i harmonijnie wpisze się w panoramę Dubaju.

Wyjątkowość Dubai Creek Tower

"Ta budowla przecząca grawitacji inspirowana jest kwiatem lilii oraz tradycyjnymi arabskimi minaretami. Produkt wielkiej wizji, innowacji i doskonałości budowlanej, wzbogaci znaczącą panoramę Dubaju i podniesie pozycję miasta jako światowej metropolii przyszłości" - opisuje projekt Emaar Properties PJSC.

Wedle pierwotnych planów, które mogą zostać zmodyfikowane na etapie przeprojektowania projektu, Dubai Creek Tower miał zachwycać:

kilkoma tarasami widokowymi na panoramę miasta

najwyżej usytuowanym ogrodem

widokiem 360 st. na port Dubai Creek i miasto

Google Maps Wieża Dubai Creek stanie się częścią Dubai Square

Konstrukcja stanie się częścią Dubai Square o powierzchni 750 000 m. kw, co odpowiada 100 boiskom piłkarskim. Pozwoli na stworzenie wielkiego centrum handlowego, miejsc kultury i rozrywki, które zostaną zaadresowane do osób w każdym wieku.

Polsatnews.pl Najwyższy budynek świata to Burj Khalifa

