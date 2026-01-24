Wstrzymany megaprojekt wraca do gry. Inwestor zapowiada zmiany
Po kilkuletnim zawieszeniu wznowiono prace nad budową Dubai Creek Tower. To jeden z najbardziej ambitnych projektów architektonicznych realizowanych w Dubaju. Choć pierwotnie miała przewyższyć Burj Khalifa, teraz priorytetem jest estetyka i harmonijne wpisanie się w panoramę miasta.
- Budowa Dubai Creek Tower, projektu Santiago Calatravy, wznowiona po przerwie spowodowanej pandemią
- Celem projektu jest stworzenie globalnej ikony estetycznie dopasowanej do panoramy Dubaju, a nie tylko rywalizacja o wysokość z Burj Khalifa
- Projekt, inspirowany kwiatem lilii i arabskimi minaretami, ma zaoferować tarasy widokowe i ogród
- Wieża będzie częścią Dubai Square, rozległego centrum handlowego, kulturalnego i rozrywkowego
Dubai Creek Tower jest zamysłem budowlanym Emaar Properties PJSC, będącym głównym deweloperem centrum Dubaju. Projekt stworzył architekt z Hiszpanii - Santiago Calatrava. Ten sam, który odpowiada za wygląd Turning Torso w Malmö i podwieszany most Puente del Alamillo w Sewilli. Budowa Dubai Creek Tower została jednak zawieszona wraz z nadejściem pandemii COVID-19. Teraz ma ruszyć na nowo.
Dubai Creek. Projekt, który ma zachwycić cały świat
Wieża Dubai Creek, która ma stać się nową globalną ikoną XXI wieku, wznosi się z serca portu Dubai Creek aż w chmury nad głową - zapowiada Emaar Properties PJSC.
Jak donosi Construction Weekend - Mohamed Ali Alabbar zapowiedział przetargi już za kilka miesięcy. Pierwszy będzie dotyczył przeprojektowania projektu.
Właściciel Emaar Properties PJSC nie podał jednak więcej szczegółów na temat zmian w koncepcji wyglądu konstrukcji wedle zamysłu Santiago Calatravy ani nie przedstawił nowych danych dotyczących konstrukcji. Aura tajemnicy zwiększa tylko zainteresowanie wznowieniem budowy Dubai Creek Tower.
W pierwotnych założeniach Dubai Creek Tower miała przewyższyć Burj Khalifę, obecnie najwyższy budynek świata. Po kilkuletniej przerwie inwestor zmienił jednak podejście. Jak podkreśla Alabbar, celem nie jest już rywalizacja wyłącznie o wysokość, lecz stworzenie obiektu, który będzie estetycznie dopasowany do otoczenia i harmonijnie wpisze się w panoramę Dubaju.
Wyjątkowość Dubai Creek Tower
"Ta budowla przecząca grawitacji inspirowana jest kwiatem lilii oraz tradycyjnymi arabskimi minaretami. Produkt wielkiej wizji, innowacji i doskonałości budowlanej, wzbogaci znaczącą panoramę Dubaju i podniesie pozycję miasta jako światowej metropolii przyszłości" - opisuje projekt Emaar Properties PJSC.
Wedle pierwotnych planów, które mogą zostać zmodyfikowane na etapie przeprojektowania projektu, Dubai Creek Tower miał zachwycać:
- kilkoma tarasami widokowymi na panoramę miasta
- najwyżej usytuowanym ogrodem
- widokiem 360 st. na port Dubai Creek i miasto
Konstrukcja stanie się częścią Dubai Square o powierzchni 750 000 m. kw, co odpowiada 100 boiskom piłkarskim. Pozwoli na stworzenie wielkiego centrum handlowego, miejsc kultury i rozrywki, które zostaną zaadresowane do osób w każdym wieku.
