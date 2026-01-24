Ukraina pod rosyjskim ostrzałem. Seria eksplozji, ogłoszono alarm powietrzny

Minionej nocy w Kijowie i wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zmasowanego ataku rosyjskich dronów i rakiet balistycznych. W stolicy słyszano serię eksplozji. Mer Kijowa poinformował o jednej ofierze śmiertelnej i czterech rannych. W Charkowie uszkodzono budynki mieszkalne i biurowe, a rannych zostało co najmniej 14 osób.

Ukraina po rosyjskich atakach. Jedna ofiara w Kijowie, ranni w Charkowie

W nocy na 24 stycznia w Kijowie i wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zmasowanego ataku rosyjskich dronów uderzeniowych i rakiet balistycznych. Jak poinformowała "Ukraińska Prawda", w stolicy słychać było serię potężnych eksplozji.

 

Szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej, Tymur Tkaczenko, zaapelował do mieszkańców, by nie ignorowali sygnałów ostrzegawczych, niezwłocznie udali się do schronów i przebywali tam do czasu otrzymania wiadomości o odwołaniu alarmu lotniczego.

 

Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, cytowany przez agencję Unian, że w wyniku rosyjskich uderzeń zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne. 

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Charków

Wojska rosyjskie przeprowadziły w sobotę atak powietrzny na Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto położone w pobliżu granicy z Rosją. Burmistrz, Ihor Terechow, poinformował o uszkodzeniu przez rosyjskie drony budynków mieszkalnych i biurowych. Co najmniej 14 osób zostało rannych.

 

Według ukraińskich mediów, alarm powietrzny w związku z atakami rosyjskich dronów i rakiet obejmuje dzisiejszej nocy obszar niemal całej Ukrainy.

 

