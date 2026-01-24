W nocy na 24 stycznia w Kijowie i wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zmasowanego ataku rosyjskich dronów uderzeniowych i rakiet balistycznych. Jak poinformowała "Ukraińska Prawda", w stolicy słychać było serię potężnych eksplozji.

ZOBACZ: Mer Kijowa zwrócił się z apelem do mieszkańców. "Wyjedźcie"

Szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej, Tymur Tkaczenko, zaapelował do mieszkańców, by nie ignorowali sygnałów ostrzegawczych, niezwłocznie udali się do schronów i przebywali tam do czasu otrzymania wiadomości o odwołaniu alarmu lotniczego.

Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, cytowany przez agencję Unian, że w wyniku rosyjskich uderzeń zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.

Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Charków

Wojska rosyjskie przeprowadziły w sobotę atak powietrzny na Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto położone w pobliżu granicy z Rosją. Burmistrz, Ihor Terechow, poinformował o uszkodzeniu przez rosyjskie drony budynków mieszkalnych i biurowych. Co najmniej 14 osób zostało rannych.

ZOBACZ: Rosja atakuje Ukrainę bronią, którą miała wysłać do Indii i Iranu

Według ukraińskich mediów, alarm powietrzny w związku z atakami rosyjskich dronów i rakiet obejmuje dzisiejszej nocy obszar niemal całej Ukrainy.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni