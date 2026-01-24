Ukraina pod rosyjskim ostrzałem. Seria eksplozji, ogłoszono alarm powietrzny
Minionej nocy w Kijowie i wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zmasowanego ataku rosyjskich dronów i rakiet balistycznych. W stolicy słyszano serię eksplozji. Mer Kijowa poinformował o jednej ofierze śmiertelnej i czterech rannych. W Charkowie uszkodzono budynki mieszkalne i biurowe, a rannych zostało co najmniej 14 osób.
W nocy na 24 stycznia w Kijowie i wielu regionach Ukrainy ogłoszono alarm powietrzny z powodu zmasowanego ataku rosyjskich dronów uderzeniowych i rakiet balistycznych. Jak poinformowała "Ukraińska Prawda", w stolicy słychać było serię potężnych eksplozji.
Szef Kijowskiej Miejskiej Administracji Wojskowej, Tymur Tkaczenko, zaapelował do mieszkańców, by nie ignorowali sygnałów ostrzegawczych, niezwłocznie udali się do schronów i przebywali tam do czasu otrzymania wiadomości o odwołaniu alarmu lotniczego.
Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, cytowany przez agencję Unian, że w wyniku rosyjskich uderzeń zginęła jedna osoba, a cztery zostały ranne.
Wojna w Ukrainie. Rosja uderzyła w Charków
Wojska rosyjskie przeprowadziły w sobotę atak powietrzny na Charków, drugie co do wielkości ukraińskie miasto położone w pobliżu granicy z Rosją. Burmistrz, Ihor Terechow, poinformował o uszkodzeniu przez rosyjskie drony budynków mieszkalnych i biurowych. Co najmniej 14 osób zostało rannych.
Według ukraińskich mediów, alarm powietrzny w związku z atakami rosyjskich dronów i rakiet obejmuje dzisiejszej nocy obszar niemal całej Ukrainy.
