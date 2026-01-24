Strzelanina z udziałem agentów federalnych w USA. Zginął mężczyzna

Do strzelaniny doszło o godz. 9:05 - poinformował Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA. Według oświadczenia do funkcjonariuszy Straży Granicznej (ICE) podszedł mężczyzna z bronią.

Nie żyje mężczyzna postrzelony przez funkcjonariuszy ICE

"Funkcjonariusze próbowali rozbroić podejrzanego, ale ten stawiał gwałtowny opór" - przekazano.

"Obawiając się o swoje życie oraz życie i bezpieczeństwo swoich kolegów, agent oddał strzały w obronie własnej. Ratownicy medyczni natychmiast udzielili mężczyźnie pomocy medycznej, jednak na miejscu stwierdzono zgon" - przekazał departament.

W komunikacie podano, że znaleziono przy nim także dwa magazynki i nie miał przy sobie dokumentów. "Wygląda to na sytuację, w której podejrzany chciał wyrządzić jak największe szkody i zmasakrować funkcjonariuszy" - dodano.

Strzelanina w Minneapolis. Gubernator: To obrzydliwe

Na tragedię zareagował gubernator stanu Minnesota, demokratyczny polityk Tim Walz, który od dawna krytykował działanie agentów federalnych na obszarze podlegającym jego jurysdykcji. Konsekwentnie domaga się on wycofania antyimigracyjnych sił rządowych z jego stanu.

"Właśnie rozmawiałem z Białym Domem po kolejnej straszliwej strzelaninie przeprowadzonej przez agentów federalnych dziś rano" - napisał Walz na platformie społecznościowej X.

"To obrzydliwe. Prezydent musi zakończyć tę operację. Wycofać tysiące brutalnych, niewyszkolonych funkcjonariuszy z Minnesoty. Natychmiast" - dodał.

Napięta sytuacja w Minneapolis. Masowe protesty przeciwko ICE

Od kliku tygodni na terenie miasta trwają protesty przeciwko agentom migracyjnym przeciwko działaniom agentów migracyjnych. Władze apelują do protestujących o nieeskalowanie konfliktu. Jednak informacje o postrzeleniu kolejnej osoby przez ICE ponownie zachęciło ludzi do wyjścia na ulicę.

"Apelujemy do opinii publicznej o zachowanie spokoju i unikanie najbliższego obszaru" - napisano w poście miasta Minneapolis.

Na początku miesiąca w Minneapolis z rąk funkcjonariusza ICE (Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł - red.) zginęła Renee Nicole Good. Śmierć kobiety przyczyniła się do wzrostu napięcia społecznego w mieście.

