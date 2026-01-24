Samolotowa afera. W roli głównej obywatel USA i Rosji

Amerykański sędzia federalny skazał posiadacza podwójnego obywatelstwa USA i Rosji na 41 miesięcy więzienia za próbę nielegalnego eksportu samolotów do Rosji z naruszeniem amerykańskich sankcji. 49-latek przyznał się do wielu zarzutów, w tym do usiłowania nielegalnego eksportu bez licencji, przemytu oraz składania fałszywych oświadczeń w dokumentacji eksportowej.

Jak przekazało biuro prokuratora USA dla Południowego Dystryktu Georgii, mężczyzna został również skazany na trzy lata nadzoru kuratorskiego po tym, jak odbędzie karę więzienia. Aresztowany został on w grudniu 2024 roku, a dziewięć miesięcy później zawarł ugodę z prokuratorami.

Zabytkowe samoloty nielegalnie trafiły z USA do Rosji

Dochodzenie w jego sprawie zostało przeprowadzone przez Departament Handlu USA, Departament Bezpieczeństwa Krajowego oraz Federalną Administrację Lotnictwa. Śledczy stwierdzili, że między wrześniem 2022 a marcem 2023 roku mężczyzna próbował wyeksportować z USA do Rosji dwa zabytkowe, lekkie samoloty Cessna o łącznej wartości około 170 tysięcy dolarów.

Próby te miały miejsce po nałożeniu przez Stany Zjednoczone rozszerzonych sankcji na Rosję w lutym 2022 roku, które wymagają specjalnej licencji Departamentu Handlu na eksport statków powietrznych do tego kraju. Według śledczych 49-latek nie uzyskał takiego upoważnienia.

Z akt sądowych wynika, że próbował omijać kontrolę eksportu, na papierze kierując samoloty przez kraje trzecie i twierdząc, że są one przeznaczone dla nienazwanej szkoły latania. Przesyłał również sfałszowane dokumenty eksportowe, w których wymieniono fikcyjnych użytkowników końcowych w Turcji i Armenii.

Skazany mężczyzna transportował rosyjskich oficjeli

Amerykański spedytor oznaczył przesyłkę jako podejrzaną po odkryciu, że firma wskazana jako odbiorca jest zarejestrowana w Moskwie. Badacz zajmujący się korupcją podał na łamach niezależnego dziennika "The Moscow Times", że mężczyzna w latach 2008–2021 pracował jako pilot dla rosyjskiej linii czarterowej East Union, specjalizującej się w lotach VIP oraz leasingu samolotów i jachtów.

Dane dotyczące przekraczania rosyjskiej granicy pokazują, że wykonał on co najmniej 40 lotów przewożących miliardera Leonida Michelsona i członków jego rodziny. Loty te były obsługiwane przez odrzutowiec biznesowy Gulfstream o numerze rejestracyjnym N650GL, który jest powiązany z grupą Novatek.

Jej współwłaścicielem jest Michelson. Według badacza innymi częstymi pasażerami lotów skazanego byli były wiceprezes Novateku Aleksander Nowak, obecnie wicepremier Rosji, oraz były wiceminister zasobów naturalnych Denis Chramow.

